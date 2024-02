Microsoft annuncia Azure Operator Call Protection e aggiornamenti per Operator Nexus e Operator Insights

In occasione del Mobile World Congress, la fiera di tecnologia mobile di Barcellona, Microsoft ha annunciato nuove soluzioni e funzionalità di IA e cloud per aiutare le organizzazioni del settore delle telecomunicazioni a creare valore e differenziazione per i propri utenti.

"Il nostro obiettivo è quello di essere il partner di co-innovazione più affidabile per il settore delle telecomunicazioni" ha affermato Jason Zander - EVP, Strategic Missions and Technologies. "Vogliamo contribuire ad accelerare la trasformazione delle telco e mettere gli operatori in condizione di avere successo nell'era dell'IA, ed è per questo che ci impegniamo a lavorare con operatori, imprese e sviluppatori sul cloud del futuro".

Azure Operator Call Protection

In occasione della fiera, Microsoft ha annunciato la preview pubblica di Azure Operator Call Protection, un nuovo servizio che usa l'intelligenza artificiale per proteggere i consumatori dalle call di truffa. Grazie all'analisi in tempo reale del contenuto della chiamata, il servizio avverte i consumatori di possibili tentativi di frode.

Azure Operator Call Protection funziona su ogni endpoint, sia mobile che di linea fissa, interamente attraverso la rete senza installare alcuna applicazione.

Aggiornamenti per Azure Operator Nexus

Con Azure Operator Nexus, la piattaforma di cloud ibrido pensata per le applicazioni mobile critiche, Microsoft permette di supportare i carichi di lavoro centrali per il business e creare nuovi servizi e applicazioni.

Azure Operator Nexus mette a disposizione insight e automazione potenziati dall'IA per migliorare l'efficienza, la scalabilità e l'affidabilità delle applicazioni. La piattaforma consente di eseguire i carichi di lavoro sia on-premise che su Azure dove gestirli e monitorarli sotto ogni aspetto.

Le nuove opzioni di implementazione permettono agli operatori di usare una piattaforma di livello carrier per fornire soluzioni innovative su near-edge, far-edge ed enterprise edge.

Copilot in Azure Operator Insights

Microsoft ha infine annunciato l'arrivo di Copilot in Azure Operator Insights, il servizio Azure completamente gestito che consente di collezionare e analizzare grandi quantità di dati raccolti dalla rete.

Copilot permette agli operatori di spostarsi da un atteggiamento reattivo in un o proattivo e predittivo senza sforzi. I professionisti possono usare Copilot sfruttando il linguaggio naturale per accedere agli insight sulla rete, ottenendo spiegazioni dettagliate sui dati.

Accedere a queste informazioni significa risolvere i problemi di rete in modo più rapido e accurato, modernizzando così le operazioni e fornendo nuovi livelli di intelligence e automazione in tempo reale, e aumentando di conseguenza anche la soddisfazione dei consumatori.