Teams si rinnova: Microsoft ha annunciato il rilascio di una nuova versione dell’applicazione che promette performance migliorate da qualsiasi punto di vista. Il rinnovamento nasce dopo aver raccolto il feedback degli utenti che in questi anni, in particolare durante quelli della pandemia, hanno utilizzato la piattaforma per collaborare e comunicare col proprio team.

La nuova release, specifica l’azienda, sarà fino a due volte più veloce di quella attuale e utilizzerà il 50% di memoria in meno. Microsoft ha ripensato l’intera piattaforma per ottimizzare l’uso della rete, la condivisione di dati, le chat e le videoconferenze. Dalle prime analisi sulle performance, il nuovo Teams si è dimostrato il doppio più veloce sia all’apertura dell’applicazione, sia nella partecipazione ai meeting.

Il nuovo Teams sarà anche più semplice da utilizzare, con nuove feature per gestire i messaggi e le notifiche, cercare informazioni e organizzare i canali. Si semplifica anche la gestione dei tenant e degli account che renderà l’applicazione ancora più flessibile: Microsoft ha migliorato il modello di autenticazione, la sincronizzazione e il sistema di notifiche per mantenere attivo l’accesso e le notifiche di tutti gli account, indipendentemente da quello che si sta usando.

Infine, non poteva mancare l’integrazione dell’intelligenza artificiale per offrire nuove esperienze. Tra le nuove feature troviamo Intelligent Recap e Copilot: entrambi semplificheranno la collaborazione tra i team, aggiornando gli utenti su ciò di cui si è discusso nelle riunioni precedenti o in chat, e rispondendo a eventuali domande durante i meeting.

La nuova applicazione sarà disponibile globalmente alla fine di quest’anno. I clienti commerciali che usano Windows possono invece accedere all’anteprima pubblica già a partire dal 27 marzo scorso. In qualsiasi momento gli utenti potranno tornare alla vecchia versione di Teams.