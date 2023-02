Microsoft ha annunciato ufficialmente una serie di novità interessanti per la sua piattaforma di comunicazione e collaborazione Teams, che andranno a interessare diverse funzioni del servizio e categorie di utenti.

Per quanto riguarda i meeting, Teams permetterà un’integrazione più stretta con le piattaforme Lms (Learning Management Systems), che consentirà a studenti e insegnanti di accedere alle registrazioni video direttamente dalla dashboard del sistema. Gli insegnanti potranno anche visualizzare i rapporti sulle presenze.

L’interfaccia potrà cambiare impostazione nella visualizzazione Galleria, spostando i controlli di navigazione per ricavare più spazio e quindi mostrare i video di ulteriori partecipanti. Anche la barra degli strumenti delle riunioni è stata migliorata e mostrerà pulsanti dedicati per chiedere la parola e per passare da una modalità di visualizzazione all’altra.

Teams offrirà anche un’integrazione con Meta Workplace Live che permetterà di trasmettere in streaming le riunioni o i webinar. L’integrazione consentirà sia l’accesso agli eventi live sia la visualizzazione delle registrazioni in un secondo tempo.

Fonte: Microsoft

Strumenti per i webinar

La nuova versione di Teams integra anche diverse novità dedicate nello specifico alla creazione di webinar: quando si seleziona un modello, ora viene mostrata una nuova struttura con opzioni espanse che consentono di personalizzare i dettagli di registrazione e inserire impostazioni specifiche per ogni evento.

Questo permetterà di aggiungere più facilmente tutti i dettagli sia sulla gestione dell’evento (designando eventuali co-organizzatori) sia per quanto riguarda le informazioni sui presentatori, indicando informazioni come la biografia, il ruolo professionale, l’azienda di provenienza, il profilo Linkedin e gli altri account social.

Si potrà anche personalizzare l’aspetto dell’interfaccia modificando il tema e aggiungendo elementi come banner, loghi o combinazione di colori.

Le nuove funzioni di registrazione consentono di limitare il numero di iscritti (fino a un massimo di 1.000), aggiungere domande personalizzate per raccogliere informazioni sui partecipanti, o mostrare pagine di termini e condizioni da accettare durante la procedura di registrazione.

L’interfaccia di gestione consente di visualizzare in ogni momento informazioni dettagliate sui partecipanti e sullo stato di registrazione, mentre le funzioni di reporting permettono analisi avanzate da un sistema centralizzato.

Fonte: Microsoft

Stanze e dispositivi

Gli utenti di Teams Rooms su Windows possono ora avviare l’app di collaborazione Microsoft Whiteboard nelle riunioni di Teams utilizzando la funzione di condivisione del contenuto delle riunioni one touch dalla console delle sale riunioni.

Quando Whiteboard viene avviato dalla room, il controllo viene attribuito all’organizzatore della riunione in modo che possa gestire l’accesso a questa funzione.

I partecipanti che si trovano in locale possono utilizzare la console della sale riunioni per mostrare la chat sullo schermo della sala insieme ai partecipanti alla riunione e/o al contenuto condiviso nelle modalità Galleria, Galleria grande o Insieme.

La funzione è disponibile per gli utenti tramite View Switcher sulle console delle sale riunioni, ma gli amministratori IT possono decidere se nascondere completamente la chat della riunione.

A proposito di sale riunioni, sono state introdotte alcune novità che allineano quest’interfaccia con l’esperienza desktop di Teams. Le notifiche critiche che richiedono un’azione dell’utente continueranno a essere disponibili e utilizzabili con notifiche informative sulla parte anteriore dello schermo.

Un’altra piccola ma preziosa novità riguarda la ricerca: ora, infatti, l’interfaccia che mostra i risultati della ricerca in una chat consente di visualizzare il contesto completo collegato al messaggio individuato, senza costringere a navigazioni creative.