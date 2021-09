Minsait e BayBridgeDigital, partnership per il retail

Minsait, una società Indra, e BayBridgeDigital hanno firmato una partnership strategica in Italia per aiutare il settore retail del Paese a trasformare l’esperienza “phygital” dei suoi clienti. L’accordo mira a guidare la trasformazione digitale delle aziende italiane offrendo esperienze di shopping uniche che combinano i vantaggi del servizio personalizzato in-store con le ultime tecnologie.

Grazie all’accordo, Bayretail, la soluzione di Unified Commerce di BayBridgeDigital, sarà disponibile per la prima volta in Italia. Bayretail è una soluzione Salesforce-Native, sviluppata con un approccio cloud & mobile first, che integra tutte le funzioni di customer management ed e-commerce.

La soluzione permette ai retailers di accedere in tempo reale allo storico delle preferenze dei clienti, ai servizi di gestione degli appuntamenti in negozio e ai sistemi di pagamento mobile. Inoltre, fornisce servizi click-and-collect, disponibilità di magazzino e gestione degli ordini multicanale, tra le altre funzionalità.

Inoltre, l’incorporazione delle capacità di AI nella gestione della customer experience permette agli dipendenti del negozio di ottenere in tempo reale la necessaria conoscenza del cliente per migliorare i servizi, offrendo allo stesso tempo un’esperienza d’acquisto personalizzata e senza ostacoli sia online che in negozio.

Minsait commercializzerà e integrerà la soluzione in Italia, mettendo a disposizione le proprie capacità tecnologiche e consulenziali in progetti di trasformazione della customer experience, in particolare attraverso l’integrazione e lo sviluppo di tecnologie Salesforce.

Inoltre, la società di IT e Digital Transformation offrirà la sua vasta conoscenza del mercato retail italiano, dove ha una posizione consolidata e conduce progetti di trasformazione digitale per alcune delle principali aziende del Paese.

«Nel contesto del ‘next normal’, il settore retail si sta aprendo alla coesistenza del mondo fisico e digitale, per facilitare nuove esperienze ai consumatori e sfruttare i dati, al fine di personalizzare l’offerta e rispondere alle nuove abitudini di acquisto».

«Siamo quindi lieti di unire le forze con BayBridgeDigital per offrire al settore retail italiano una soluzione unica che li aiuterà a creare un’esperienza “phygital” per i loro clienti» ha dichiarato Sergio Scornavacca, responsabile del mercato Industry e Consumer di Minsait in Italia.

«Siamo felici di questa partnership strategica con Minsait in Italia. La nostra sinergia con Minsait aiuterà ad accelerare la trasformazione Omnichannel per i retailers di tutte le dimensioni in Italia. Bayretail, la nostra soluzione di Clienteling e Assisted Selling, è progettata per creare un coinvolgimento del cliente più personalizzato e altamente interattivo» ha affermato Pascal Laik, Chief Revenue Officer di BayBridgeDigital.

Attraverso soluzioni come Bayretail, che incorpora le tecnologie Cloud e le capacità di Big Data & Artificial Intelligence agli strumenti di gestione dei clienti, i negozi phygital possono creare momenti speciali, migliorando l’esperienza e la fedeltà dei propri clienti.