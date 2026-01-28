Avatar di Ospite Ruby_Sword #427 0
Potrei sbagliarmi perche' non esperto in materia e mi baso solo sui vari articoli letti delle AI ed anche i siti di cyber sicurezza come i Red ed altri.
Molto interessante il tutto, soprattutto perche' lavora in locale ed il locale e' il futuro (non il cloud) visto che ogni anni gli attacchi informatici raggiungono valori mai visti precedenemtente ed ora con l'aiuto dell'AI sara' sempre peggio (AI per attaccare ed AI per difendere oltre al cervello ed i soliti programmi).
Parlando di sicurezza, attualmente la sicurezza dell'AI sembra bassissima, ho letto che basta una pagina html con inseriti nascosti i comandi affinche' l'AI (browser in questo caso) li esegua e potenzialmente infetti il sistema oppure spedisca dati a chi li ha chiesti, quindi avevere un'AI Admin in un sistema connesso ad internet... non so, non la vedo bene in quel senso.
