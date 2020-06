N26 lancia Business Metal, la soluzione per liberi professionisti e autonomi

La banca digitale N26 ha lanciato N26 Business Metal, un nuovo conto Business Premium con cashback su tutti gli acquisti per aiutare i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori a ottenere il massimo dalle proprie finanze. Il nuovo conto è un passo verso la creazione di ulteriori esperienze di business banking più flessibili e su misura che siano meglio allineate alle esigenze finanziarie e agli stili di vita quotidiani delle persone.

Dunque, i clienti riceveranno il denaro guadagnato con il cashback direttamente sul loro conto mensilmente per poterlo reinvestire nella loro attività o metterlo da parte per la migliore gestione dei loro flussi di cassa. Gli utenti Business Metal avranno inoltre accesso ad una selezione di offerte di partner di rilievo, con strumenti utili per costruire, gestire e far crescere le loro attività imprenditoriali, come ad esempio Google Ads, Boosted e Fiverr, oltre a brand dedicati al benessere psicofisico e al lifestyle come Blinkist, 8Fit e Udemy.

Il conto comprende un’ampia copertura assicurativa su viaggi, telefonia mobile e assicurazione medica, estesa ai membri della famiglia, nonché un’assicurazione su noleggio di auto, biciclette e scooter. Offre agli utenti la tranquillità e la consapevolezza di avere una copertura, ovunque la loro attività li porti. I clienti N26 Business Metal avranno anche accesso al Supporto Clienti prioritario tramite telefono in lingua italiana o tramite una chat in-app, per rispondere a domande sul proprio conto, ricevere indicazioni sulle funzionalità e per eventuali richieste urgenti di assistenza tecnica.

Inoltre, per rimuovere seccature come scartoffie e fogli di calcolo, il conto offre la categorizzazione automatica delle spese attraverso la funzione Statistiche, in modo che gli utenti possano tenere traccia di tutte le spese aziendali in un unico posto. Possono anche accedere tramite N26 Web sul loro desktop per scaricare documenti utili per la dichiarazione dei redditi in modo più semplice e intuitivo.

Questa nuova offerta è stata pensata per coloro che devono viaggiare ovunque li porti il proprio lavoro, infatti i clienti N26 Business Metal possono effettuare pagamenti in qualsiasi parte del mondo con zero commissioni su transazioni effettuate all’estero e con il miglior tasso di cambio Mastercard garantito. Il conto include anche prelievi bancomat internazionali illimitati gratuiti e notifiche push istantanee su tutte le transazioni, per un’esperienza bancaria senza frontiere. Per la carta, si può scegliere tra tre esclusive tonalità metallizzate: Nero Carbone, Rosa Quarzo o Grigio Perla.

«I liberi professionisti e i lavoratori autonomi sono una parte crescente e sempre più importante della forza lavoro globale, l’Italia nello specifico conta il più alto numero di autonomi in Europa, per un totale di oltre 5 milioni. Eppure sono spesso trascurati dalle banche tradizionali» ha commentato Andrea Isola, General Manager di N26 Italia.

«N26 sta investendo in soluzioni sempre più su misura per questo target, un primo passo importante è già avvenuto quando abbiamo aperto il nostro Tech Hub di Vienna nell’ottobre 2019, un nuovo centro tecnologico dedicato allo sviluppo della nostra offerta commerciale. Ad aprile di quest’anno abbiamo lanciato anche l’IBAN italiano per tutti i nuovi conti, soluzione molto richiesta dai nostri clienti, e oggi siamo lieti di annunciare il nostro nuovo conto N26 Business Metal, che arricchisce i nostri prodotti Business esistenti».

N26 Business Metal è disponibile al prezzo di 16,90 euro al mese per i clienti residenti in Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Irlanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia.