Con il conto N26 Metal prelevi gratis in tutto il mondo!

N26 Metal combina al meglio eleganza e funzionalità in un unico pacchetto ponendosi all'apice delle offerte bancarie di N26. Questo conto esclusivo non solo offre una carta MasterCard in acciaio inossidabile, disponibile in tre colori distintivi—Nero Carbone, Rosa Quarzo e Grigio Perla—ma include anche vantaggi come prelievi gratuiti a livello globale, assenza di commissioni su transazioni in valuta estera e una copertura assicurativa completa, ponendosi come l'offerta perfetta per chi viaggia molto per diletto o per lavoro. Gli utenti possono godere di un'esperienza bancaria premium, che trasforma ogni transazione in un'esperienza di stile e sicurezza a un prezzo mensile di 16,90€.

Prima di effettuare l'iscrizione, consigliamo ai lettori di leggere i termini e condizioni riportati sul sito di N26

Apri subito il tuo conto N26 Metal

Conto N26 Metal, a chi serve?

Con il conto N26 Metal potrai beneficiare di un’ampia gamma di protezioni assicurative che coprono viaggi, acquisti e anche lo smartphone—fino a 2.000 € in caso di danni o furto. La carta consente pagamenti contactless e prelievi gratuiti in tutto il mondo senza commissioni aggiuntive, rivelandosi una soluzione ideale per i viaggiatori frequenti e per chi richiede massima flessibilità finanziaria. Gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo quando ci si trova all'estero e chi viaggia molto sa bene quanto sia importante avere una copertura assicurativa dedicata.

Le funzionalità di risparmio avanzate, come Spaces, permettono di gestire facilmente diversi obiettivi di risparmio, rendendo N26 Metal la scelta ottimale per professionisti dinamici e viaggiatori, oltre a chi desidera un controllo totale delle proprie finanze. Il conto online N26 Smart è ideale per i moderni utenti digitali che apprezzano la praticità, la sicurezza e una gestione finanziaria intuitiva e personalizzata. Inoltre, offre funzionalità di sicurezza avanzate come il protocollo 3D Secure per gli acquisti online e diverse opzioni di accesso sicuro, inclusi password, impronta digitale o Face ID. Puoi anche bloccare e sbloccare la tua carta, cambiare il PIN o ordinarne una nuova direttamente dall'app.

N26 Metal è un opzione premium che al costo di 16,90€ mese offre una gestione capillare delle vostre finanze unita a una serie di vantaggi pensati per chi viaggia molto, che vanno dalle diverse coperture assicurative per viaggi e acquisti all'estero fino a sistemi di sicurezza avanzati in caso di furto o compromissione della carta. Inoltre, è l'unico conto che include nel canone una carta MasterCard in metallo che consente di effettuare pagamenti contactless e prelievi gratuiti in tutto il mondo.