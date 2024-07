N26: gestisci le tue finanze in comodità, il futuro dell'online banking è qui!

Siete alla ricerca di una soluzione bancaria moderna, flessibile e a costo zero? Allora dovreste assolutamente dare un'occhiata a N26, la banca digitale che sta rivoluzionando il modo di gestire il denaro. Con N26 potete aprire un conto corrente Standard completamente gratuito, senza spese di canone, direttamente dal vostro smartphone in pochi minuti. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi desidera dire addio alle code in filiale e alle commissioni nascoste!

Prima di effettuare l'iscrizione, consigliamo ai lettori di leggere i termini e condizioni riportati sul sito di N26

Apri il tuo conto N26

N26, chi dovrebbe aprire un conto?

Il conto corrente N26 Standard è l'ideale per chi cerca una soluzione bancaria moderna e senza costi fissi. È particolarmente adatto a chi utilizza frequentemente servizi digitali e desidera avere il pieno controllo delle proprie finanze tramite un'app intuitiva. Giovani professionisti, studenti universitari e chiunque voglia semplificare la gestione del proprio denaro troverà in N26 un alleato prezioso.

Uno dei punti di forza di N26 è la sua interfaccia user-friendly che permette di avere una panoramica chiara e immediata delle proprie spese. La funzionalità "Statistiche" categorizza automaticamente le transazioni, aiutandovi a comprendere meglio le vostre abitudini di spesa e identificare potenziali aree di risparmio. Inoltre, con "Spaces" potete creare obiettivi di risparmio personalizzati, separando i fondi dal conto principale per una gestione più efficace del budget. La sicurezza è una priorità per N26. La banca utilizza tecnologie all'avanguardia per proteggere i vostri dati e il vostro denaro. Potete gestire le impostazioni di sicurezza della vostra carta direttamente dall'app, bloccarla in caso di smarrimento e impostare limiti di prelievo personalizzati. Inoltre, ogni transazione viene verificata in tempo reale e riceverete notifiche istantanee per ogni movimento sul vostro conto. Con un carta di debito virtuale Mastercard, utilizzabile immediatamente per acquisti online e pagamenti contactless tramite il vostro smartphone. Potrete effettuare fino a 3 prelievi gratuiti al mese nella zona euro e godrete di bonifici SEPA gratuiti. Il supporto clienti è disponibile 7 giorni su 7 tramite chat in-app, garantendovi assistenza quando ne avete bisogno. Con un conto N26 Standard completamente gratuito , avrete accesso a una, utilizzabile immediatamente pertramite il vostro smartphone.. Il

Apri il tuo conto N26