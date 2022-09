Underdogs Group, Mad-Tech company fondata da Andrea Tommaso D’Aietti, Yari Muzzolon e Emanuele Barban ha lanciato Blhackchain, spin-off di Blhack, gestita dal socio Emanuele Barban, CEO e CTO ed ex Cerved e Stefano Pisoni, CGO e Strategist.

Blhackchain realtà al fianco delle aziende italiane nel mondo crypto ed NFT, nasce dalla convinzione di D’Aietti e del suo team di professionisti che il futuro stia andando in questa direzione.

“Siamo entrati nel mondo Blockchain nel 2017 seguendo il lancio e la strutturazione di diverse ICO in tutto il mondo e contribuendo alla nascita del primo statuto societario di diritto svizzero nativo in Blockchain ed abbiamo toccato da vicino in questi anni l’evoluzione di questa industry”.

“L’adozione della blockchain, delle crypto e degli NFT diventerà sempre più d’uso comune, i brand più famosi si sono già avvicinati a questo mondo e con Blhack vogliamo supportare chi ancora non sta sfruttando le incredibili potenzialità del Web3 ad avvicinarsi alle nuove generazioni” commenta Andrea Tommaso D’Aietti.

Il mercato degli NFT e Metaverso nel 2021 ha raggiunto un giro d’affari di 17 miliardi di dollari mentre gli utenti coinvolti sono 400mila, un settore che catalizza quindi l’attenzione dei mercati ma da cui, tante piccole e medie imprese, rischiano di rimanere escluse.

Il team di Blhackchain è composto da Developer, Strategist, Creativi, Influencer e Marketing Expert con una expertise nel mondo start-up, crypto ed NFT.

Il background tecnico di sviluppo unito alle competenze di growth hacking e performance marketing del team hanno trovato la loro declinazione ideale con i progetti crypto ed NFT in cui ciascun progetto è curato in ogni fase come una piccola startup.

Un atteggiamento, questo, offerto a tutte le realtà che in Blhackchain vedono un partner strategico per avvicinarsi alle nuove generazioni, attraverso strategie e progetti disruptive.

Tra i più recenti progetti seguiti da Bhlackchain vi è Social Music City On The Beach, che si è tenuto domenica 14 agosto alla Rimini Beach Arena.

In occasione dell’evento Blhack ha progettato i Social Music City NFT VIP Pass, la prima collezione NFT con accessi vip mai creati in Italia per un festival di musica elettronica.

Tra le tante realtà che si sono rivolte a Blhack si possono citare anche 900 Wine ed Entrepreneurship Club del Politecnico di Milano.