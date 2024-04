Stability AI sull'orlo del baratro, non ha i soldi per pagare le GPU

Stability AI, la società dietro lo sviluppo del popolare modello generativo di immagini basato su testo Stable Diffusion, naviga in pessime acque: giorni fa il co-fondatore e CEO Emad Mostque si è dimesso e, secondo le ultime informazioni, la società sarebbe in gravissime condizioni finanziarie.

Un'indagine dettagliata ha portato alla luce che i notevoli costi dell'infrastruttura hanno prosciugato le risorse economiche dell'azienda britannica, lasciandola con una disponibilità di soli 4 milioni di dollari lo scorso ottobre. In particolare, Stability AI noleggiava le sue infrastrutture da Amazon Web Services, Google Cloud Platform e l'operatore cloud specializzato in GPU CoreWeave, sostenendo una spesa annuale di circa 99 milioni di dollari. A questa si aggiungevano 54 milioni di dollari in stipendi e spese operative necessarie per mantenere a galla la start-up.

Nel 2023 l'infrastruttura cloud è costata a Stability AI 99 milioni di dollari, ma il fatturato è stato di soli 11 milioni

Si è scoperto anche che una consistente parte delle risorse di cloud computing acquistate da Stability AI veniva offerta gratuitamente a soggetti esterni interessati a esplorare i modelli dell'azienda. Un ricercatore esterno ha stimato che un progetto, successivamente cancellato, aveva ricevuto risorse informatiche per almeno 2,5 milioni di dollari in quattro mesi.

Contrariamente alle spese, i ricavi e il reperimento di nuovi fondi non sono stati all'altezza delle aspettative. Le previsioni indicavano per Stability AI un fatturato di soli 11 milioni di dollari per l'anno solare 2023. La situazione finanziaria era così precaria che l'azienda avrebbe pagato meno del dovuto i suoi conti con AWS di 1 milione di dollari a luglio 2023 e non aveva intenzione di saldare il conto di 7 milioni di dollari di agosto. Anche Google Cloud e CoreWeave non erano stati pagati interamente, con debiti verso questi fornitori che raggiungevano 1,6 milioni di dollari ad ottobre.

Non è chiaro se tali debiti siano stati poi saldati, ma è emerso che l'azienda, un tempo valutata un miliardo di dollari, considerava di ritardare i pagamenti delle tasse al governo del Regno Unito pur di non rischiare penalità legali tagliando la busta paga americana. La responsabilità di questa situazione è stata attribuita all'incapacità di Mostaque di elaborare e attuare un piano d'affari efficace. Inoltre, l'azienda non è riuscita a concludere accordi con clienti come Canva, NightCafe, Tome e il governo di Singapore, che aveva contemplato un modello personalizzato.

Anche i tentativi di raccogliere fondi non hanno raggiunto gli obiettivi sperati

Il deterioramento delle finanze di Stability ha compromesso la fiducia degli investitori, rendendo difficile per il leader nelle tecnologie generative raccogliere ulteriore capitale. Si afferma che Mostaque avesse sperato di ottenere una linea di credito di 95 milioni di dollari alla fine dell'anno precedente, ma era riuscito a ottenere solo 50 milioni da Intel, di cui solo 20 milioni sono stati effettivamente erogati, nonostante l'interesse di Intel visto che Stability era destinata a diventare un cliente chiave per un supercomputer alimentato da 4.000 acceleratori Gaudi2 di Intel.

I tentativi di raccolta fondi non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Nel luglio 2023, Mostaque aveva proposto un piano di raccolta che mirava a ottenere 500 milioni di dollari in contanti più 750 milioni di dollari in strutture informatiche da società come Nvidia, Google e Intel. Questi piani si sono rapidamente sgretolati, con un incontro tra Mostaque e il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, che sarebbe finito in modo disastroso, sebbene Mostaque abbia negato che tale incontro si sia mai tenuto.

Verso la fine del 2023, si dice che il gruppo di investimento Lightspeed avesse espresso preoccupazioni dopo aver scoperto la precaria situazione di liquidità di Stability, precedentemente non divulgata. La società di venture capital aveva anche esortato il consiglio di amministrazione di Stability a vendere l'azienda in difficoltà. Nonostante si sussurrasse che lo sviluppatore di IA fosse alla ricerca di un acquirente, la vendita non si è mai concretizzata.

Ad un certo punto, l'azienda ha deciso di virare verso un modello di abbonamento per l'utilizzo commerciale di Stable Diffusion, con prezzi a partire da 20 dollari al mese. In parallelo, si è valutata un'altra strategia per sostenere i ricavi: rivendere le risorse di calcolo come servizio gestito. L'idea era di commercializzare il debito GPU di Stability, che avrebbe potuto generare 139 milioni di dollari nel 2024, supponendo che ciò non violasse il contratto con AWS. Piani simili erano stati concepiti per rivendere la capacità GPU presso CoreWeave alla società di venture capital Andreessen Horowitz.

Tra mancati guadagni e figure chiave in fuga, Stablity AI sembra sull'orlo del baratro

La situazione è peggiorata quando Stability ha iniziato a riscontrare problemi nel mantenere il personale. Ad esempio, Ed Newton-Rex, a capo dello sviluppo di un modello testo-audio, si è dimesso per protestare contro le argomentazioni dell'azienda secondo cui l'addestramento su materiale protetto da diritto d'autore costituisse uso lecito. Lo scorso mese, diversi ricercatori chiave dietro lo sviluppo del modello Stable Diffusion hanno lasciato Stability AI.

La crisi ha raggiunto il suo punto critico quando Mostaque ha annunciato le sue dimissioni sui social media, affermando che "la concentrazione di potere nell'IA è dannosa per tutti noi" e che aveva deciso di dimettersi "per risolvere questo problema in Stability e altrove".

Attualmente, Stability AI è sotto nuova direzione, con il COO Shan Shan Wong e il CTO Christian Laforte che fungono da co-CEO ad interim in attesa che la posizione possa essere occupata su base più permanente.

Nonostante il cambiamento di leadership, il futuro di Stability rimane incerto. Anche se l'azienda riuscisse a raddrizzare le proprie finanze, deve ancora affrontare molteplici cause per violazione del diritto d'autore avanzate da Getty e da altri artisti, i quali sostengono che le loro opere siano state utilizzate senza permesso per addestrare il suo modello di punta.