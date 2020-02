Nasce VideosorveglianzainRegola, software cloud per legalizzare gli impianti

VideosorveglianzainRegola è una piattaforma, basata su procedure guidate semplici e intuitive, che vuole aiutare le imprese nella realizzazione della documentazione per l’adeguamento degli impianti di videosorveglianza.

Tutto ciò per essere conforme alla normativa nazionale e al Provvedimento generale dell’8 Aprile 2010 e alle Linee Guida 3/2019 (adottate il 29 gennaio 2020), nonché agli obblighi giuridici relativi al Regolamento Europeo 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

In parole semplici, si tratta di una soluzione in cloud pensata per tutte le aziende che si avvalgono di videocamere di sorveglianza e sono così soggette ad obblighi di conformità normativa.

Il software, semplice da usare e accessibile con un browser e una comune connessione web, permette – attraverso una procedura guidata – di realizzare tutta la documentazione necessaria a denunciare la presenza dell’impianto di videosorveglianza nella propria azienda e a dichiararne pubblicamente lo scopo a dipendenti e utenti esterni.

La piattaforma nasce in conseguenza della complessità delle normative nazionali e comunitarie, tra le quali il Gdpr e le connesse “Guidelines on processing of personal data through video devices” pubblicate a luglio 2019 e adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board – EDPB).

Queste disposizioni rendono di fatto obsoleti i cartelli segnaletici di “area videosorvegliata” adottati finora (chi ne è ancora in possesso è passibile di multa), dato che devono contenere indicazioni ben precise e contemporaneamente rimandare all’informativa completa.

Le funzioni principali nelle quali si articola il software sono due: la prima, Zero Pensieri, produce sia la documentazione da inoltrare direttamente alla Direzione Territoriale del Lavoro, sia quella indispensabile per ottenere la compliance al GDPR; la seconda, Adempimento Flash, realizza la cartellonistica conforme alle norme sancite dall’EDPB.

Queste prevedono l’inserimento di un QR Code per rendere disponibile l’informativa estesa in qualsiasi momento ai soggetti interessati, sostituendo quella già presente in azienda e non più in regola.

VideosorveglianzainRegola è pensato per imprese di qualsiasi tipo e dimensione, ma si rivolge anche agli installatori, come interessante servizio a valore aggiunto da proporre ai propri clienti. Infatti, non è certamente facile districarsi all’interno della regolamentazione e, al tempo stesso, non esistono figure di riferimento che forniscano supporto e consulenze ad hoc.

«La missione di Videosorveglianzainregola consiste nel sensibilizzare i datori di lavoro sull’importanza di trattare correttamente i dati personali di particolare sensibilità quali possono essere le immagini videoregistrate» spiegano i fautori.