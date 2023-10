NFON e Teams: l'integrazione per una comunicazione unificata efficace

La business integration è diventata ormai una necessità per le aziende: le imprese di ogni settore hanno bisogno di costruire un flusso di lavoro che sia il più lineare possibile, integrando gli strumenti già a loro disposizione. In un'intervista con Vincenzo Della Monica, direttore tecnico di , abbiamo parlato di come questo processo coinvolga la comunicazione, uno dei punti imprescindibili al giorno d'oggi per garantire il successo del business.

NFON, specialista in soluzioni di telefonia e comunicazione per le aziende, offre in tal senso una robusta integrazione con Microsoft Teams, una delle soluzioni di unified communication preferita dalle aziende.

L'integrazione NFON per Teams, spiega Della Monica, fa parte già da anni del portfolio NFON, per via dell'utilizzo diffuso della piattaforma Microsoft, aumentato ulteriormente dopo i profondi cambiamenti al mondo del lavoro causati dalla pandemia.

L'integrazione tra le soluzioni consente alla compagnia di rispondere a diversi scenari di comunicazione; uno di questi utilizza il direct routing per permettere alle imprese di usare Teams come un sistema telefonico d'ufficio, collegando linee telefoniche esterne. NFON mette a disposizione le funzionalità di Cloudya per creare una connessione PSTN (Public Switch Telephone Network) e integrare la rete Teams con le tenant del cliente, consentendo agli utenti di effettuare e ricevere chiamate anche dall'esterno.

Con questa soluzione è possibile far coesistere più componenti aziendali e farle collaborare tra loro, compresi i sistemi legacy degli ambienti produttivi o di quei reparti che richiedono soluzioni specifiche.

Scaricando l'app comodamente dallo store di Teams si possono ricevere telefonate direttamente dall'interfaccia del prodotto Microsoft.

Questa soluzione consente agli utenti di iniziare sessioni di comunicazione o rispondere a una chiamata senza dover passare a un'applicazione esterna; in questo modo, tutto rimane all'interno dello stesso workplace, rendendolo un collettore di applicazioni utili al business.

L'ultimo scenario riguarda la possibilità per i clienti Microsoft di sfruttare su Teams la numerazione della propria rete fissa. Essendo un operatore che aderisce al programma Operator Connect di Microsoft, NFON è in grado di effettuare la migrazione della telefonia fissa aziendale su Teams utilizzando una soluzione certificata dalla compagnia. Al momento Operator Connect è disponibile in Austria, Regno Unito e Germania, e presto sbarcherà anche in Italia.

Le opzioni di integrazione tra NFON e Teams sono in grado di rispondere alle diverse esigenze delle imprese e gestire tutta la comunicazione sfruttando gli strumenti già presenti in azienda.

Per saperne di più sul tema dell'integrazione del business, la strategia che permette di incrementare l'efficienza aziendale grazie alla riduzione di tempi morti e complessità nelle operazioni quotidiane, potete visitare questa pagina.

Per avere una visione più precisa, è anche disponibile un white paper gratuito scaricabile da questa pagina.