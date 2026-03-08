Nel mondo del modding hardware, poche imprese sono tanto ambiziose quanto trasformare una console di gioco in un computer a tutti gli effetti. È esattamente quello che ha realizzato Andy Nguyen, ingegnere della sicurezza informatica, che ha portato Linux su una PlayStation 5 sfruttando una catena completa di exploit hardware e software. L'operazione è particolarmente significativa in un momento in cui Sony sembrerebbe intenzionata a ridurre la propria presenza sul mercato PC, rendendo questa dimostrazione tecnica una risposta concreta, e non priva di ironia, alle politiche commerciali del produttore giapponese.

Per aggirare le protezioni di Sony, Nguyen ha utilizzato una PS5 con firmware compreso tra la versione 1.0 e 2.0, rilasciato circa cinque anni fa. Il punto d'ingresso cruciale è stato l'exploit denominato Byepervisor, che, come suggerisce il nome, consente di eliminare l'hypervisor proprietario di Sony, ottenendo così il controllo a livello kernel necessario per eseguire codice non firmato. Si tratta di una tecnica sofisticata che richiede competenze avanzate in sicurezza di sistema, e che apre la strada all'installazione di distribuzioni Linux sull'hardware della console.

Dal punto di vista delle specifiche operative, il sistema si comporta sorprendentemente bene. La CPU lavora a 3,2 GHz con possibilità di boost fino a 3,5 GHz, mentre la GPU opera a 2,0 GHz con un picco massimo raggiungibile di 2,23 GHz. L'output video arriva fino alla risoluzione 4K via HDMI, l'audio funziona correttamente e tutte le porte USB risultano operative. Un quadro tecnico che, sulla carta, si avvicina molto a quello di un piccolo PC da salotto.

Il limite principale riguarda il raffreddamento: la variante PS5 Slim, con il suo sistema termico più compatto rispetto al modello originale, non dispone di margine sufficiente per sostenere le frequenze di boost in modo prolungato, andando in surriscaldamento sotto carichi elevati. L'accelerazione GPU è inoltre ancora parzialmente incompleta, e alcune funzionalità restano limitate rispetto a un'installazione Linux nativa su hardware dedicato.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La dimostrazione pratica più impressionante è stata l'esecuzione di GTA V Enhanced Edition con ray tracing attivo, documentata da Nguyen stesso su X. Il gioco è nativamente disponibile su PS5, ma il punto non è questo: la prova dimostra che il sottosistema grafico della console riesce a gestire carichi di rendering complessi anche sotto Linux, con accelerazione GPU parziale. È una conferma concreta che l'architettura x86 della PS5 la rende fondamentalmente molto simile a un PC moderno, bloccato artificialmente da strati software proprietari.

Non è la prima volta che Sony si trova in questa posizione. Nei primi anni di vita della PlayStation 3, il produttore aveva ufficialmente supportato l'installazione di sistemi operativi alternativi tramite la funzione denominata OtherOS, poi rimossa con un aggiornamento firmware nel 2010 in risposta alle prime attività di hacking. La storia del modding console si ripete, ma con strumenti e competenze molto più avanzati.

L'aspetto più interessante per il mercato tech è il parallelo con le Steam Machine di prossima generazione, che monteranno hardware di prestazioni comparabili eseguendo SteamOS — anch'esso basato su Linux. Tramite il livello di compatibilità Proton, SteamOS è in grado di far girare la stragrande maggioranza dei titoli Windows, talvolta con un leggero miglioramento nei fotogrammi al secondo rispetto all'esecuzione nativa. La PS5 con Linux rappresenta quindi una sorta di anteprima involontaria di quella categoria di dispositivi.

Il progetto di Nguyen è per ora limitato a un gruppo ristretto di appassionati con accesso a hardware con firmware molto datato, e non rappresenta un percorso percorribile per l'utente medio. Tuttavia, la comunità attiva intorno a questo hack lascia intendere che i progressi tecnici continueranno, con potenziali miglioramenti all'accelerazione GPU e alla stabilità complessiva del sistema. L'evoluzione di questo progetto sarà da seguire con attenzione, soprattutto in parallelo con i futuri sviluppi dell'ecosistema SteamOS e con le decisioni strategiche di Sony riguardo alla propria presenza su PC.