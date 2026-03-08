Avatar di Ospite Dev Ace #237 0
ma quindi sony toglie i giochi dal pc e uno ci installa linux sulla ps5 lmao la nemesi perfetta
Interessante come progetto tecnico, però parliamoci chiaro: serve un firmware vecchissimo e competenze da ingegnere della sicurezza. Non è roba per chiunque. Il problema del surriscaldamento sulla Slim poi non è un dettaglio trascurabile se vuoi usarla seriamente come PC da salotto.
Lo scrivono solo per fare clickbaiting. Non server essere un ingegnere di sicurezza per farlo. Devi saper semplicemente seguire una procedura, come per tutti gli unlocker in giro.
