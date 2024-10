Nutanix tra i Leader nel Magic Quadrant di Gartner per l'infrastruttura ibrida distribuita

Nutanix è stata inserita tra i Leader del Magic Quadrant 2024 di Gartner per la categoria "Distributed Hybrid Infrastructure", definita da Gartner come "offerte con caratteristiche cloud-native che possono essere distribuite e gestite dove il cliente desidera. L'infrastruttura ibrida distribuita fornisce le basi per il deployment distribuito delle applicazioni, mantenendo un approccio cloud o ispirato ai principi del cloud. In tal modo, migliora l'agilità e la flessibilità dei carichi di lavoro al di fuori dell'infrastruttura di cloud pubblico".

La compagnia vede il riconoscimento come una prova degli investimenti effettuati nell'integrazione di edge, cloud pubblico e privato, nonché della capacità della sua piattaforma di supportare sia le applicazioni cloud native che quelle tradizionali.

Pixabay

"Siamo entusiasti di questo riconoscimento e lo consideriamo come una conferma della nostra visione e dell'esecuzione relativamente al multicloud ibrido" ha dichiarato Lee Caswell, Senior Vice President, Product and Solutions Marketing di Nutanix. "Siamo impegnati sul fronte dell'innovazione, dell'esecuzione e del supporto per consentire ai clienti di creare, gestire ed eseguire applicazioni sicure e di gestire i dati ad esse associati, comprese le app di IA generativa cloud native, ovunque".

La piattaforma di Nutanix si presenta come una soluzione sicura, resiliente e self-healing per l'esecuzione di applicazioni e la gestione dei dati su larga scala in ambienti edge, cloud pubblico e cloud privato.

La soluzione mira a semplificare la gestione delle infrastruttura ibride distribuite offrendo servizi dati coerenti su diversi ambienti Kubernetes, anche per le applicazioni di IA generativa.

Di recente Nutanix ha annunciato inoltre le soluzioni congiunte con Dell Technologies che offrono ai clienti la possibilità di scegliere tra carichi di lavoro tradizionali e moderni, oltre al servizio basato su GPT-in-a-Box 2.0 che include integrazioni con NVIDIA e Hugging Gace.

Infine, la compagnia ha presentato Kubernetes Platform per semplificare la gestione dei cluster Kubernetes e nuove funzionalità dell'hypervisor Nutanix AHX per supportare la modernizzazione delle aziende.