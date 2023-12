Gartner riconosce Qlik e Talend come leader per gli strumenti di Data Integration

Qlik e Talend sono stati nominati leader nel Magic Quadrant 2023 per i loro strumenti di Data Integration per l'ottavo anno consecutivo. Il riconoscimento conferma i progressi nell'innovazione di Qlik in seguito all'acquisizione di Talend e agli investimenti nell'intelligenza artificiale.

"La strategia di Qlik è stata notevolmente rafforzata grazie all’acquisizione di Talend. Insieme, siamo leader nell’integrazione dei dati e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di fornire dati in real-rime e di alta qualità che promuovano l’efficienza operativa e un sistema di decision making informato" ha commentato Mike Capone, CEO di Qlik.

Pixabay

L'unione delle due compagnie ha potenziato i punti di forza di entrambe per offrire soluzioni complete di integrazione e qualità dei dati. Le soluzioni di Qlik e Talend consentono di eliminare il debito tecnico, garantire dati attendibili e prendere di conseguenza decisioni migliori.

Le soluzioni di collaborazione permettono alle imprese di soddisfare richieste in continua evoluzione, automatizzando i processi e seguendo gli standard di settore, senza bloccarsi su specifiche tecnologia. L'obiettivo di Qlik e Talend è fornire dati affidabili e in tempo reale a data warehouse e data lake per consentire alle aziende di prendere decisioni più smart, soprattutto durante i periodi di incertezza economica.

"Il riconoscimento di Gartner conferma che abbiamo fatto passi da gigante nel fornire un data fabric per le architetture moderne, migliorato dalla nostra suite di funzionalità d’intelligenza artificiale e di machine learning, Qlik Staige" ha concluso Capone.