“Orizzonte Digitale”, al via il programma education di VMware

L'azienda insieme alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) per formare i talenti del futuro in ambito IT

VMware e CRUI, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, hanno presentato “Orizzonte Digitale”, un programma di iniziative di education per accelerare la trasformazione digitale nel nostro Paese. Le iniziative prevedono, a partire dal 2020, la realizzazione di incontri formativi, seminari e lezioni didattiche che si terranno presso le principali Università italiane e che coinvolgeranno studenti, professori e personale accademico. I primi centri di competenza oggetto del programma saranno l’Università di Pisa, l’Università Federico II di Napoli e l’Università di Milano-Bicocca. Presso questi istituti, VMware e CRUI prevedono di formare circa mille studenti l’anno. Le attività didattiche consentiranno agli studenti di acquisire competenze sulle tecnologie per aiutarli a orientarsi verso le nuove figure professionali che saranno sempre più richieste dal mercato del lavoro, come ad esempio il Cyber Security Manager, il Data Scientist o il Privacy Specialist. I programmi formativi rivolti ai docenti e al personale universitario sono rivolti a perfezionare le proprie conoscenze e capacità in chiave digitale e apprendere le nuove metodologie che gli strumenti tecnologici rendono possibili. Ciò per colmare la carenza di competenze che ancora accompagna il mondo della tecnologia. Le iniziative promosse da VMware con la CRUI e le Università Italiane si inseriscono in un più ampio impegno per l’education che l’azienda sostiene a livello globale e che rientrano nel programma VMware IT Academy, il percorso educativo volto a sviluppare le skill tecnologiche degli studenti delle scuole secondarie e universitari. Tramite l’IT Academy, gli studenti possono iniziare il loro percorso lavorativo e approfondire le conoscenze sulle tecnologie VMware con corsi disponibili attraverso una rete globale di scuole e Università e attraverso opportunità di certificazione online. L’IT Academy fornisce inoltre risorse agli educatori che erogano corsi VMware autorizzati. VMware e la CRUI gestiranno i corsi di alta formazione, i seminari (anche sotto forma di webinar) e la formazione continua presso i centri di competenza VMware oltre a organizzare conferenze, dibattiti, testimonianze ed eventi per la diffusione della conoscenza tecnologica.