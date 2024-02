Google lancia in Europa l'AI Opportunity Initiative per rendere l'IA accessibile a tutti

Al fine di rendere l'IA vantaggiosa e quindi accessibile a tutti, Google ha annunciato l'AI Opportunity Initiative, un'iniziativa pensata per formare i cittadini europei sull'intelligenza artificiale e aiutare le imprese a cogliere le opportunità della tecnologia.

"L'Europa può fare da apripista nell’utilizzare l'IA per creare un'economia forte ed equa, con industrie più produttive, un impatto positivo sul lavoro e molti nuovi tipi di impiego. Vogliamo fare la nostra parte nel potenziare la forza lavoro europea, sostenendo le persone nel cambiamento, in modo che tutti possano trarne beneficio" ha affermato Matt Brittin, presidente di Google Europe, Middle East e Africa.

Il gigante di Mountain View ha annunciato un finanziamento di 25 milioni di euro per sostenere la formazione di persone in tutta Europa, con particolare attenzione alle comunità vulnerabili e svantaggiate.

Google

In collaborazione con il Centre for Public Impact, partner di formazione per governi, dipendenti pubblici e imprese, Google è alla ricerca di candidature da parte di imprese sociali e organizzazioni no-profit per raggiungere le persone che potrebbero beneficiare maggiormente della formazione. Le organizzazioni selezionate riceveranno una formazione su misura sull'IA di base, erogata direttamente ai lavoratori delle loro comunità, e sovvenzioni per supportare l'apprendimento.

L'iniziativa include una nuova serie di Startups Growth Academies in tutta Europa, oltre che in Medio Oriente e in Africa. Il programma mira a supportare le startup che utilizzano l'IA per risolvere le principali sfide della società in ambito sanitario, educativo e di cybersecurity. L'iniziativa aiuta le piccole realtà selezionate ad aumentare il numero di utenti, scalare e diventare globali.

Infine, nell'ambito dell'AI Opportunity Initiative Google sta rendendo disponibili i suoi corsi base sull'IA in 18 lingue. Le lezioni sono senza costi e disponibili per tutti, e mettono a disposizione diversi moduli sulle competenze introduttive di IA.

La compagnia ha inoltre in programma di aggiungere nuove risorse al programma Career Certificates, corsi della durata compresa tra i tre e i sei mesi che rilasciano un certificato professionale. I nuovi corsi sono pensati per gli studenti per aiutarli a scoprire come i professionisti del settore usano l'IA.

Pexels

Il programma è rivolto alle organizzazioni senza scopo di lucro e/o di interesse pubblico o imprese sociali (sindacati, enti commerciali, comuni, organizzazioni non profit e associazioni professionali) dei 27 Stati membri dell'Unione.

Le organizzazioni devono dimostrare di sostenere i lavoratori come parte delle loro attività principali e possedere comprovata esperienza nel raggiungere e gestire programmi per i lavoratori delle comunità svantaggiate; inoltre, devono dimostrare di avere un rapporto consolidato e di fiducia con i gruppi svantaggiati.

Le candidature apriranno nel corso dei prossimi mesi.