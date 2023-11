Panasonic porta il karting immersivo nel Regno Unito coi suoi proiettori

Panasonic ha annunciato l'installazione dei suoi proiettori laser LCD presso Chaos Karts, un'esperienza di go-kart virtuale nel centro di Manchester.

Chaos Karts combina il mondo del go-karting coi videogiochi permettendo ai giocatori di vivere un'esperienza immersiva, come se stessero gareggiando nella vita reale.

Gli appassionati di corsa si possono sfidare a gare di alta velocità su piste proiettate digitalmente dove i veicoli interagiscono con la strada virtuale e affrontano sfide lanciate dagli avversari.

Chaos Karts

A rendere possibile questa esperienza sono i PT-MZ20, proiettori Panasonic da 20.000 lumeni con risoluzione WUXGA e tecnologia Solid Shine per proiezioni di elevata qualità.

Ciascun proiettore pesa solo 23 kg e garantisce 20.000 ore di funzionamento senza manutenzione grazie alla struttura antipolvere, al filtro ecologico di lunga durata e al sistema di raffreddamento a liquido.

La soluzione si è rivelata perfetta per Chaos Karts che richiede proiezioni continue e manutenzione minima. I proiettori vengono usati non solo per proiettare le immagini della pista, ma anche per mostrare oggetti e armi virtuali con cui i giocatori possono interagire in tempo reale.

Chaos Karts

"Le esperienze immersive e di gamification nel settore dell'intrattenimento sono in piena espansione e Panasonic dispone di una gamma di proiettori appositamente progettati per le esigenze di questi contesti" ha dichiarato Hartmut Kulessa, European Marketing Manager Visual System Solutions di Panasonic Connect Europe.

"L'affidabilità dei proiettori e la qualità delle immagini sono in cima alla lista delle esigenze di questo settore e Panasonic è in prima linea, grazie a team specializzati in grado di assistere nella pianificazione e nella progettazione di questo genere di esperienze e grazie a i nostri proiettori che trasportano i partecipanti in nuovi mondi con proiezioni affidabili e di alta qualità".