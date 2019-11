Parte il 26 novembre Smau Genova 2019

Il Roadshow Smau farà tappa martedì 26 novembre in Liguria per la terza edizione di Smau Genova. Realizzato in collaborazione con la Regione Liguria, FILSE e Liguria International, l’evento sarà l’occasione per mettere in connessione imprese, startup, player del digitale, soggetti intermedi e attori della pubblica amministrazione, per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership.

Dedicato a imprese e professionisti del territorio, l’appuntamento è un incontro tra aziende, stakeholder e imprese innovative sui temi dell’Open Innovation, con un focus particolare su Fabbrica Intelligente e Sicurezza e qualità della vita nel territorio attraverso momenti trasmessi anche in Live Streaming sui canali ufficiali e workshop di co-progettazione, con l’obiettivo di facilitare la condivisione di esperienze tra domanda e offerta di innovazione.

Questi ultimi sono eventi in cui aziende del territorio, realtà nazionali e internazionali, imprese innovative, startup e soggetti intermedi si confrontano su un tema specifico, portando la propria esperienza, le proprie idee e proposte, finalizzate alla condivisione di attività in corso, all’avvio di nuove collaborazioni e alla nascita di partnership tra i partecipanti.

Gli Smau Live Streaming sono appuntamenti in cui società e PA presentano progetti, iniziative ed esperienze di innovazione e una selezione di startup che offrono prodotti e soluzioni specifiche si presentano nell’ambito di uno speed pitching.

Inoltre, contestualmente alle attività in programma nel corso della giornata, verrà realizzato un hackathon sul tema “Impresa 4.0”, un evento che avrà un focus sull’Internet of Things e che prevede il coinvolgimento di studenti, laureandi e neolaureati delle facoltà scientifiche delle università locali.