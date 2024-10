QNAP aggiunge QuTS hero ai modelli NAS TS-253E e TS-453E

QNAP Systems ha annunciato l’estensione del supporto per il sistema operativo QuTS hero ai modelli NAS TS-253E e TS-453E. Questa novità amplia le funzionalità di gestione dello storage offerte dai dispositivi QNAP, permettendo alle piccole e medie imprese di beneficiare di tecnologie avanzate come la gestione dei dati basata su ZFS e la protezione dell’integrità delle informazioni.

L’introduzione di QuTS hero su questi modelli NAS rappresenta un passo avanti significativo per le aziende che cercano soluzioni di archiviazione affidabili e a lungo termine. Il sistema operativo QuTS hero, basato su ZFS, offre infatti protezione dell’integrità dei dati grazie a tecnologie come il Self-healing e il supporto per funzionalità WORM (Write Once, Read Many). Questo aggiornamento consente alle aziende di mantenere un alto livello di sicurezza dei dati, riducendo il rischio di corruzione e perdita di informazioni.

I modelli aggiornati

I modelli interessati, il TS-253E (2 bay) e il TS-453E (4 bay), sono dotati di un processore Intel Celeron J6412 quad-core, che offre prestazioni fino a 2,6 GHz. L’aggiunta del supporto per QuTS hero a questi modelli rende disponibile una serie di funzionalità avanzate, come:

Snapshot fino a 65.536 versioni, che permettono di ripristinare dati rapidamente in caso di errore.

fino a 65.536 versioni, che permettono di ripristinare dati rapidamente in caso di errore. Deduplica inline dei dati , per massimizzare l’efficienza di archiviazione (richiede espansione RAM a 16GB).

, per massimizzare l’efficienza di archiviazione (richiede espansione RAM a 16GB). Piano di disaster recovery con RPO=0 tramite SnapSync in tempo reale, garantendo la sincronizzazione dei dati senza perdita di informazioni.

Queste funzionalità sono particolarmente utili per le imprese che richiedono una gestione avanzata e sicura dello storage.

Attualmente, il supporto per il passaggio da QTS 5.2.1 a QuTS hero h5.2.1 è disponibile solo per i modelli TS-253E e TS-453E, ma QNAP prevede di estenderlo ad altri dispositivi in futuro.

QNAP ha sottolineato l’importanza di effettuare un backup completo dei dati prima di cambiare sistema operativo, per evitare la perdita di informazioni.

L’introduzione di QuTS hero su modelli NAS come il TS-253E e TS-453E amplia le possibilità di archiviazione per le imprese, grazie alla maggiore sicurezza, affidabilità e flessibilità. Questo aggiornamento rappresenta un’ottima opportunità per le piccole e medie imprese che desiderano soluzioni di storage avanzate senza dover ricorrere a hardware di fascia alta. Con un sistema operativo più potente e funzionalità estese, QNAP rafforza la sua posizione come leader nel mercato della gestione dei dati.