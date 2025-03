Con il 50% di sconto, scopri questo strumento di backup e rimani sorpreso

Oggi la protezione dei propri dati è fondamentale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, Acronis True Image si conferma uno degli strumenti di backup e cyber security più affidabili e completi. Oggi, grazie a un’offerta che include sconti fino al 50%, potrete approfittare di uno strumento che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, con oltre 5.500.000 utilizzatori e più di 500.000.000 di backup effettuati. Se desiderate proteggere i vostri dispositivi da imprevisti come la perdita di dati, attacchi informatici o furto d’identità, Acronis True Image è la soluzione ideale per voi.

Vedi offerte su Acronis

Acronis True Image, chi dovrebbe abbonarsi?

Acronis True Image offre una protezione completa che unisce backup, clonazione dei dischi e cyber security in un’unica soluzione semplice da utilizzare. Con la possibilità di eseguire backup sia in locale che nel cloud, potrete scegliere se proteggere l’intero sistema o solo cartelle e file selezionati, pianificando il backup in modo flessibile per soddisfare le vostre esigenze. Inoltre, la clonazione dei dischi vi consente di creare una replica esatta dei vostri dati, utile sia per garantire un backup completo sia per facilitare la migrazione a un nuovo disco o computer. Non dovrete più preoccuparvi di perdere dati importanti, perché Acronis True Image è pensato per garantire una sicurezza continua.

Non è solo un software di backup: Acronis True Image include anche funzionalità di Cyber Protection, tra cui antivirus e protezione dal ransomware, per aiutarvi a prevenire gli attacchi informatici. Nel 2024, il software ha prevenuto oltre 100.000 attacchi informatici, dimostrando l'efficacia delle sue difese. La protezione automatica dei vostri dispositivi sarà sempre attiva, impedendo l'accesso non autorizzato ai vostri dati e tutelandovi dai rischi online. Con Acronis, ogni aspetto della vostra sicurezza informatica è coperto, permettendovi di navigare e lavorare senza preoccupazioni.

Acronis True Image è stato progettato con tre principi fondamentali in mente: affidabilità, efficienza e facilità d'uso. Grazie alla sua tecnologia collaudata, milioni di utenti sono rimasti soddisfatti della sua capacità di proteggere i dati in modo completo e sicuro. Il backup e il ripristino sono veloci e facili da gestire, mentre il piano di backup preconfigurato dell'intero sistema assicura che ogni dato venga protetto. L’interfaccia utente intuitiva permette di eseguire il backup con un solo clic, senza necessità di configurazioni complicate. Acronis True Image rende la protezione dei vostri dispositivi e dati un’operazione semplice ed efficiente, per non farvi mai mancare la sicurezza di cui avete bisogno.

Vedi offerte su Acronis