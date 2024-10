QNAP aggiunge il supporto per QuTS Hero nei NAS da TS-253E e TS-453E

QNAP ha annunciato di aver aggiunto il supporto per il sistema operativo QuTS Hero ai NAS TS-253E e TS-453E.

I NAS della serie TS-x53E sono dotati di processore Intel Celeron J6412 quad-core (fino a 2,6 GHz), supportato da QNAP fino al 2029. I dispositivi dispongono inoltre di HDD/SSD SATA 6Gbps da 3,5”/2,5” , 2 slot M.2 2280 PCIe Gen 3 x2, 2 porte RJ45 da 2,5 GbE, 2 uscite HDMI 1.4b e 4 porte USB (2 porte USB 3.2 Gen 2 di Tipo A, 2 porte USB 2.0).

Con il nuovo annuncio, il TS-253E a 2 baie e 8GB di RAM diventa il modello NAS di QNAP con il minor numero di bay a supportare QuTS hero; questo significa che anche le medio-piccole imprese potranno accedere alle tecnologie ZFS per ottimizzare le applicazioni che richiedono la massima affidabilità.

Il sistema operativo offre funzionalità quali il Self-healing e il WORM (Write Once, Read Many), snapshot (fino a 65,536 versioni), e deduplica inline dei dati per massimizzare l'efficienza di archiviazione. Le aziende possono inoltre implementare un piano di disaster recovery con RPO=0 sfruttando SnapSync per sincronizzare i dati in tempo reale tra due NAS.

Il passaggio a QuTS Hero h5.2.1 attualmente è disponibile solo per i modelli da TS-253E e TS-453E; in seguito QNAP annuncerà il supporto per nuovi modelli. Per passare al nuovo sistema operativo, gli utenti devono prima effettuare il backup dei dati su un altro supporto di storage.