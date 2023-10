QNAP TS-855X: un NAS di fascia alta dall’enorme potenza e flessibilità

I NAS sono un pezzo importante delle reti e scegliere quello giusto spesso fa la differenza, soprattutto negli uffici di piccole e medie dimensioni. I NAS di ultima generazione, infatti, sono in grado di fornire funzionalità incredibili incorporando già tutto l’hardware necessario, diminuendo i costi e mantenendo un ambiente di rete semplice da gestire.

Il Qnap TS-855X è un esempio di NAS versatile, potentissimo e pieno di funzionalità pensate per portare prestazioni di altissimo livello anche in ambiti medio/piccoli. Con pochissimo sforzo possiamo creare infrastrutture di storage ibride con virtualizzazione ad alta velocità direttamente sul NAS.

Tanta potenza in un dispositivo compatto e silenzioso

All’interno di questo NAS si trova un processore Intel ® Atom® C5125 8-core processor, 2.8GHz che è affiancato da una memoria RAM espandibile fino 128GB (a scelta ECC o meno) grazie ai 4 slot disponibili (4x32). Il supporto alla crittografia AES-NI e la tecnologia Intel® QuickAssist (QAT) alleggeriscono il carico sulla CPUI per la compressione dei dati e migliorano le prestazioni della crittografia IPsec/SSL.

La zona dedicata ai dischi prevede sei alloggiamenti sata da 3,5” e due da 2,5”, ma se necessario può essere collegato alle unità di espansione TL-R1620Sep-RP o TL-R1220Sep-RP per fornire petabyte di spazio ad altissima velocità d’accesso e trasferimento. Due slot M.2 PCIe NVMe completano la dotazione sul fronte storage, abilitando la cache SSD, la creazione di pool di archiviazione SSD o il tiering storage con Qtier.

Molta attenzione alla connettività superveloce

Sul retro del dispositivo, il TS-855X alloggia ben tre porte ethernet: due porte LAN 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G/100M) native e una porta 10GBASE-T (2,5G/1G/100M). Grazie al supporto SMB 3.0 multicanale, si possono usare due porte 2,5GbE per ottenere connessioni stabili a 5Gbps.

I due slot interni PCIe Gen3 X4 permettono di collegare schede di rete 5/10/25GbE per prestazioni estreme. In alternativa, le stesse due porte possono essere usate per installare due schede di rete PCIe a 4 porte da 2,5Gbps ciascuna, permettendo a ben 10 workstation di connettersi a 2,5Gbps senza necessità di altro hardware di rete.

Queste prestazioni e la versatilità delle configurazioni permettono il backup o il trasferimento di grandi quantità di dati oltre a risultare ideali per ambienti di video editing intenso o di virtualizzazione centralizzata.

Gestire i back-up con efficienza e risparmiando sulle licenze

Un NAS QNAP può eseguire tutti i processi di backup con una soluzione “globale” adatta alla maggior parte dei sistemi aziendali, compresi PC/Mac, VM, container, servizi cloud popolari, SaaS, e server file sfruttando a pieno le potenzialità dei protocolli RTRR, rsync, FTP, CIFS/SMB.

Qsync permette il backup di qualsiasi tipo di macchina desktop e laptop. Per quanto riguarda le macchine virtuali, invece, Hyper Data Protector garantisce il backup delle macchine virtuali senza la necessità di acquistare licenze multiple, mentre Boxafe semplifica il backup dei dati aziendali presenti su Google Workspace e Microsoft 365. Infine, il servizio Mars esegue il backup di foto da Google Foto e di siti Wordpress.

Virtualizzazione e containerizzazione supportate a tutto tondo

Il TS-855X supporta iSCSI LUN per garantire una soluzione di archiviazione affidabile, a prestazioni elevate e accessibile per gli ambienti di virtualizzazione mainstream. Supporta VMware® VAAI e Microsoft® ODX per aumentare le prestazioni mediante l'offload del carico del server per ESXi e Hyper-V.

La Virtualization Station può accendere ed eseguire più macchine virtuali Windows, Linux, UNIX e Android direttamente su un singolo NAS senza dover aggiungere fisicamente altri server, garantendo l’accesso alle macchine tramite browser web, Remote Desktop o VNC (Virtual Network Computing).

.

Analogamente, la Container Station permette virtualizzazione leggere Docker®, LXD e Kata Containers, con la possibilità di scaricare le applicazioni dal Docker Hub Registry® integrato, di importare/esportare i container e creare numerosi microservizi.

Linux Station, invece, è perfetto per eseguire applicazioni Linux (incluse le applicazioni dal Software Center) direttamente sul NAS e accedere da remoto al desktop Linux da un browser Web. La piattaforma open-source di Linux, inoltre, è ideale per lo sviluppo Internet of Thing.

Sicurezza senza compromessi

Al giorno d’oggi, è impensabile che un dispositivo dedicato alla gestione dei dati non garantisca una protezione di livello elevato contro malware e potenziali intrusioni. Per questo l’accesso remoto alla macchina è gestito tramite myQNAPcloud, un servizio basato su certificati SSL a 2048 bit che non richiede DDNS.

Inoltre, il TS-855X supporta l’impostazione completa dei diritti di accesso per le cartelle condivise, Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), LDAP, e Windows ACL per aiutare il personale IT a gestire in modo efficiente gli account utente e i diritti di accesso per più sistemi NAS. Una specifica indispensabile per segmentare in maniera opportuna la rete e renderla un dedalo di cui i pirati non riescono a venire a capo.

Il firewall integrato supporta l’IPv6 e i filtri su base geografica degli IP che insieme a QVPN (in grado di supportare i protocolli WireGuard, PPTP, OpenVPN, L2TP/IPSec e i protocolli QBelt VPN proprietari di QNAP) permettono di tenere alte le difese anche in caso di accesso ai dati da remoto. Infine, il malware remover installato nel sistema operativo del NAS esamina a intervalli regolari l’ambiente per identificare ed eliminare le minacce.

Dal punto di vista della data recovery, invece, una strategia di Snapshot multi-versione limita moltissimo l’opera di malware di tipo ransomware, garantendo anche un recupero dell’operatività molto veloce.

Un NAS completo e versatile, adatto a ogni ambiente produttivo

Combinando prestazioni elevate, affidabilità e capacità, il TS-855X è una soluzione storage economica e completa per diverse applicazioni, come i file server, archiviazione/backup/recupero ad alta velocità e virtualizzazione.

La possibilità di espanderne le capacità tramite schede PCIe e unità esterne lo rende versatile e pronto a crescere con le necessità dell’azienda in cui viene installato.