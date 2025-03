Qualcomm al MWC: intelligenza artificiale e computing rivoluzionano le reti

Qualcomm ha svelato in occasione del Mobile World Congress di Barcellona 2025 le sue ultime innovazioni nel campo della connettività, dell'intelligenza artificiale e del computing: ci sono la nuova linea di prodotti Dragonwing, il modem X85 5G e nuove soluzioni per l'IoT industriale, in continua evoluzione.

Dragonwing parla alle aziende

Dragonwing nasce per dare un'identità a tutti i prodotti di Qualcomm non appartenenti alla gamma Snapdragon ed è rivolto soprattutto alle aziende, che vogliono accelerare la loro trasformazione e il passaggio al digitale.

Il nuovo brand di prodotti Qualcomm Dragonwing si posiziona all'interno dell'ecosistema Qualcomm per offrire soluzioni avanzate nei settori dell'automotive, del computing, della realtà estesa (XR), delle reti e delle applicazioni industriali. La linea Dragonwing è caratterizzata da tecnologie all'avanguardia nell'ambito dell'intelligenza artificiale, elevate prestazioni di calcolo a basso consumo energetico e connettività impareggiabile.

Qualcomm ha inoltre presentato la piattaforma Dragonwing FWA Gen 4 Elite, una soluzione avanzata per FWA 5G che punta a colmare il divario digitale globale. Secondo i dati presentati dall'azienda, circa il 35% dei paesi nel mondo ha una velocità media di banda larga inferiore a 50 Mbps, e si prevede che gli abbonati globali FWA raggiungeranno i 330 milioni entro il 2029.

La piattaforma Dragonwing FWA Gen 4 Elite offre velocità di download di picco che superano i 12 Gbps, oltre che per le eccellenti prestazioni a lungo raggio che possono arrivare fino a 14 km per le onde millimetriche. Fondamentale è anche l'integrazione della prima selezione intelligente di rete on-device al mondo, specificamente progettata per FWA.

Il sistema è alimentato dal processore AI 5G Qualcomm, che offre un'inferenza AI più veloce del 30% rispetto ai modelli precedenti, e vanta una potenza di elaborazione AI che raggiunge i 40 TOPS. Le capacità di connettività sono ulteriormente potenziate dalla presenza del Wi-Fi 7 tri-band e di una porta Ethernet 10 Gigabit. La piattaforma implementa inoltre configurazioni 6Rx/8Rx avanzate che assicurano una copertura e una capacità significativamente migliorate, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni non ideali.

Qualcomm X85 5G, il nuovo modem per la connettività mobile

Il nuovo Qualcomm X85 5G Modem-RF segna un grande passo avanti nelle tecnologie di connettività mobile: può arrivare a 12,5Gbps in download e 3,7Gbps in upload e integra un sistema di gestione del traffico dati potenziato dall'IA con un'inferenza più veloce del 30% rispetto alla passata generazione.

Il modem offre inoltre supporto per oltre 10.000 configurazioni di aggregazione di operatori, garantendo un'elevatissima flessibilità. Ci sono poi la tecnologia Qualcomm RF Downlink Boost, che migliora le velocità di trasferimento dati del 20% anche nelle zone ai margini delle celle, e il supporto a FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), che include le bande europee n100 e n101, migliorando significativamente le comunicazioni ferroviarie. Il modem implementa anche una tecnologia Turbo DSDA (Dual SIM Dual Active) migliorata, che raddoppia le prestazioni rispetto alle versioni precedenti, offrendo un'esperienza utente nettamente superiore.

Un nuovo modem anche per l'IoT industriale

Qualcomm ha presentato anche nuove soluzioni Modem-RF IoT ottimizzate per l'efficienza energetica e le dimensioni ridotte, dedicate alla connettività industriale. Tra queste, un nuovo SoC NB-IoT e un SoC LTE Cat 1bis, entrambi progettati specificamente per applicazioni IoT. Queste soluzioni beneficiano del supporto di partner dell'ecosistema come Idemia e Thales.

Una partnership con IBM per l'IA generativa

L'azienda ha infine svelato una collaborazione espansa con IBM per sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale generativa pronte per le imprese, distribuite tra cloud e dispositivi edge. Questa partnership prevede l'implementazione dei modelli IBM watsonx.governance, specificamente progettati per migliorare sicurezza e affidabilità quando eseguiti all'edge. I modelli IBM Granite 3.1 sono stati ottimizzati e resi disponibili su Qualcomm AI Hub, facilitando l'accesso degli sviluppatori a queste risorse avanzate. Un aspetto importante della collaborazione è la certificazione OpenShift per gli acceleratori Qualcomm Cloud AI, che semplifica significativamente l'implementazione delle applicazioni IBM, sia on-premises che nel cloud, offrendo maggiore flessibilità alle imprese.