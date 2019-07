Quale Intel Unite scegliere? Te lo dice Cloud Service

Intel ha annunciato Unite Cloud Service, un servizio che consente alle organizzazioni di ogni tipo, dalle medio piccole alle grandi, di abbracciare Intel Unite in modalità on premise oppure sul cloud. Entrambe le declinazioni offrono le stesse funzionalità: condivisione wireless sicura dei contenuti tra sale riunioni, utenti remoti e utenti guest. In modo particolare, invece […]

Intel ha annunciato Unite Cloud Service, un servizio che consente alle organizzazioni di ogni tipo, dalle medio piccole alle grandi, di abbracciare Intel Unite in modalità on premise oppure sul cloud.

Entrambe le declinazioni offrono le stesse funzionalità: condivisione wireless sicura dei contenuti tra sale riunioni, utenti remoti e utenti guest.

In modo particolare, invece di dedicare tempo e risorse alla gestione di un server PIN locale, con Unite Cloud Service si minimizzano i costi di infrastruttura e di minimizzando potenzialmente i costi di infrastruttura e gli sforzi in IT.

Non a caso, Intel ha commissionato a Forrester Consulting uno studio sull’impatto economico complessivo, in termini di riduzione, di Intel Unite. L’agenzia, in base a varie interviste, ha rilevato che la facilità di collegarsi alle riunioni e di passare da un relatore all’altro comprime i tempi di inattività fino al 15% rispetto alle soluzioni esistenti.

Lo stesso studio ha anche individuato che funzionalità come la condivisione multischermo, l’accesso remoto da qualsiasi luogo e l’integrazione senza problemi di plug-in possono contribuire a rendere le riunioni fino a un ulteriore 5% più efficienti.

Forrester ha calcolato che l’azienda può raggiungere risparmi fino a 743.000 dollari nel giro di tre anni, a fronte di un massimo di 130.000 dollari di costi e del 470% di ROI. Tali vantaggi si basano sull’ipotesi di un’azienda degli Stati Uniti con 10.000 dipendenti, un fatturato annuo di 1 miliardo di dollari e 10 sedi.

Sviluppata su Intel vPro, Intel Unite integra opzioni di sicurezza, stabilità e scalabilità. Grazie alla telemetria avanzata, i reparti IT e di gestione delle strutture hanno accesso a un ampio set di dati, dall’hardware delle sale riunioni alla connettività e all’utilizzo delle sale stesse.

“Intel Unite è in una posizione d’eccezione per unificare la modalità di collaborazione per le aziende, fornendo un’esperienza utente semplice e uniforme in ogni ambiente di collaborazione” – afferma Jason Goecke, Vice President di Intel e General Manager di Intel Unite, Intel Client Computing Group.

Ricordando come: “Il nuovo Intel Unite Cloud Service rende la nostra visione della collaborazione aziendale accessibile alle organizzazioni di tutte le dimensioni, offrendo flessibilità, praticità e scelta a livello di implementazione di Intel Unite, sul cloud oppure on premise”.