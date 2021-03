Quanto è importante la sicurezza digitale in azienda?

Il digitale e i nuovi mezzi di comunicazione hanno portato numerosi vantaggi in ottica aziendale, ma anche qualche rischio. Com’è possibile difendere le risorse e i dati di un’impresa in un panorama in cui tutto è sempre collegato e disponibile in mobilità?

A parlarci di tale argomento, in questa puntata di Imprenditori in Video per Mobile Video Marketing con Manabe Repici, è Marco Cavallini, CEO e fondatore di YouCo, società che si occupa di Enterprise Mobility Management, ossia della gestione e della sicurezza delle risorse aziendali nella loro mobilità.

YouCo opera per l’integrazione di sistemi e infrastrutture IT in numerose aree, come i trasporti, la sanità, la PA, GDO & Retail, energia e luxury. Il tutto grazie ad una proposta altamente versatile, in grado di adattarsi alle necessità di ogni cliente.

Grazie alle sue conoscenze, Marco Cavallini ci racconta quali siano i rischi della delocalizzazione delle risorse aziendali e come sia possibile preservare con efficacia il proprio business da tali eventualità nel modo meno invasivo possibile.

Mobilità aziendale: potenzialità e rischi

Marco Cavallini, nel momento in cui ha deciso di fondare YouCo, aveva in mente una società con come mission quella di portare innovazione con il concetto di mobilità. Si occupa di fare mobile service provider a 360 gradi, introducendo nel mercato b2b la tematica da tutti i vari punti di vista.

L’idea di concentrarsi in tale settore, è nata, come raccontato da Marco Cavallini a Manabe Repici, diversi anni fa, quando Blackberry era la prima soluzione per la produttività personale in ambito b2b in un ambiente di lavoro sicuro.

Con il progresso della tecnologia degli ultimi anni, la situazione si è decisamente evoluta e si parla ora di azienda anche al di fuori dei suoi confini strutturali. Se prima c’era infatti un perimetro aziendale fisico da “difendere” in cui erano contenuti i dati aziendali, ora il tutto è più fluido e orientato verso l’esterno.

Gestire e porre in sicurezza strumenti come smartphone, tablet, notebook e dispositivi IoT, dove transitano informazioni aziendali sensibili, è quindi una priorità delle imprese moderne e proprio in tale ambito interviene YouCo, garantendo al mercato b2b con i propri servizi la sicurezza necessaria.

Queste necessità primarie per un’azienda non sono sempre comprese all’interno di un’impresa. Assumere la consapevolezza di tale tematica è il primo passo per reagire ai rischi. E anche su questo aspetto interviene YouCo, facendo emergere tramite un audit le esigenze di mobilità e le relative problematiche della singola azienda.

Ma quali sono i rischi della mobilità aziendale? Come raccontato da Marco Cavallini a Imprenditori in Video, sono veramente tanti e tra essi possiamo ad esempio trovare lo smarrimento o la rottura di un device, l’inoltro involontario di una mail o la cancellazione di qualche messaggio cruciale per l’azienda.

Rischi a cui YouCo è riuscita a trovare una soluzione in modo non invasivo, senza portare quindi a una separazione tra lato consumer e aziendale e non obbligando ad esempio le aziende a dotare i propri dipendenti di due numeri e due telefoni.

YouCo riesce poi con i propri servizi a intervenire in tempo zero nel caso in cui si verificassero problematiche di condivisione dell’informazione. Il tutto grazie a un servizio che agisce in background a livello del sistema operativo, senza influire eccessivamente su quella che è l’esperienza utente finale.

SmartProximity

Negli ultimi mesi, YouCo ha lavorato ad una soluzione per il distanziamento sociale che prende il nome di SafeProximity. Si tratta di un progetto al 100% made in Italy, che permette di monitorare il distanziamento sociale e di progettare di conseguenza spazi e processi in modo efficace e in linea con le direttive, garantendo al contempo la sicurezza delle persone e della loro privacy.

SmartProximity è un piccolo wearable, personalizzabile a livello di design con loghi e grafiche, che avverte gli utenti nel caso di sconfinamento dello spazio personale e che è caratterizzato da una grande scalabilità, modularità e capacità di integrazione.

Tale soluzione, oltre a essere in grado di dare una mano alle aziende per ripartire in sicurezza, può inoltre essere convertita facilmente per altri ambiti del business, come ad esempio per tracciare in modo anonimo i percorsi e ottimizzare la disposizione dei vari luoghi.

Per YouCo investire sulla tecnologia e l’innovazione è quindi la chiave per sostenere con efficacia un business e aprire la strada a sempre nuove possibilità. Osare e innovare: questi sono i suggerimenti di Marco Cavallini a Imprenditori in Video che ogni impresa dovrebbe fare propri per sopravvivere al meglio in un mercato sempre più competitivo.