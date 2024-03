Rapporto Clusit, GenAI e NIS2 al Security Summit di Milano

Torna il Security Summit: i prossimi 19, 20 e 21 marzo UNAHOTELS Expo Fiera Milano ospiterà l'incontro annuale durante il quale Clusit approfondirà il suo rapporto sul mercato della cybersecurity.

Frutto del lavoro di professionisti ed esperti del settore, il Rapporto Clusit fornisce un quadro dell'evoluzione del cybercrimine in Italia e nel mondo. Durante la presentazione si discuterà dell'evoluzione delle minacce e delle strategie di risposta, mettendo a fuoco la realtà italiana rispetto alle tendenze internazionali.

Pixabay

L'evento si aprirà proprio con la presentazione del rapporto; a seguire si terranno numerose sessioni per approfondire diversi aspetti del panorama odierno delle minacce. Nello stesso giorno è prevista una panoramica multidisciplinare sulla gestione della cybersecurity a cura della community di Women for Security.

Il 20 marzo si accenderà il dibattito sull'intelligenza artificiale, la vera protagonista della seconda giornata: esperti e ricercatori si alterneranno in undici sessioni parallele per parlare dell'uso della GenAI a supporto delle tecniche di attacco e di difesa e dell'impiego di tecniche di cybersecurity per proteggere i sistemi di IA.

Al termine della giornata si terrà la sessione plenaria "CambierAI: le nuove sfide dell'intelligenza artificiale" durante la quale esperti in ambito tecnologico, sociale ed economico approfondiranno le sfide emergenti analizzando nuove frontiere e prospettive di innovazione, confrontandosi su tematiche quali l'etica dei modelli generativi, la comprensione dei risultati, la creazione responsabile di contenuti e la privacy nell'implementazione di algoritmi generativi avanzati.

Pexels

La terza giornata del Summit sarà dedicata ai temi di ricerca e alle recenti normative che impattano le strategie di cybersecurity. Nel corso della giornata si terranno 18 sessioni con relatori provenienti da Università e Istituti di Ricerca, Associazioni e rappresentanti di studi legali e delle Istituzioni. Gli esperti esploreranno i fondamenti che sottendono alla cybersecurity da diversi punti di vista, tra i quali quelli della ricerca, della cultura e della compliance.

In chiusura si terrà una plenaria sulla prossima recezione della direttiva NIS2 da parte degli Stati Membri UE, con l'intervento di grandi aziende del Paese che condivideranno opinioni ed esperienze sul percorso di adeguamento già intrapreso.

L'evento è gratuito ed è possibile iscriversi e consultare il programma completo sul sito ufficiale.