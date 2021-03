Reagire al cambiamento con i video

Comunicare con i video e il digitale è ormai una condizione inderogabile se si vuole sopravvivere in un mercato sempre più competitivo. Ma come è possibile farlo nel migliore dei modi in un campo complesso e articolato come quello della fiscalità e delle tasse?

A rispondere a tale domanda, in questa puntata di Imprenditori in Video per Mobile Video Marketing con Manabe Repici, è Carlo Carmine, imprenditore, speaker motivazionale e autore di numerosi best seller sull’argomento.

Carlo Carmine è fondatore del gruppo MPO Trustee/CFC Legal, prima azienda legale in Italia, e conduttore insieme a l’avv. Simone Forte e il dott. Mauro Finiguerra di Tax Show Live, il programma fatto da imprenditori che aiuta gli imprenditori a trovare soluzioni concrete per dare uno slancio al proprio business.

Con la sua professionalità ed esperienza, Carlo Carmine ci illustra quelle che sono le potenzialità del video e come queste possano essere sfruttate con successo e in modo efficace anche in un campo complesso come quello fiscale.

L’importanza dei video

Come dichiarato da Carlo Carmine a Manabe Repici, è assolutamente necessario capire per un imprenditore nel più breve tempo possibile come i video siano qualcosa di fondamentale, di cui non si può più fare a meno.

Carlo Carmine l’ha capito qualche anno fa, quando è stato chiamato a lanciare il proprio funnel producendo proprio un contenuto video. Un passo all’apparenza semplice, ma che in realtà si è rivelato complesso a causa della paura di apparire in video.

Superare tale paura e metterci la faccia è tuttavia cruciale per ottenere il massimo dal proprio business. Per creare empatia con potenziali clienti, posizionarsi come professionista affidabile e guadagnarsi la loro fiducia.

Per Carlo Carmine vi è poi stato il passaggio dal parlare in eventi dal vivo, con esperti del settore, a creare video fruibili dal più ampio pubblico possibile, dove i tecnicismi non sono spesso compresi.

Con i video è fondamentale capire che si tratta di un qualcosa di diverso rispetto alle altre forme di comunicazione. In video è fondamentale essere semplici e, soprattutto, risolvere quelli che sono i problemi delle persone, dando loro del valore con questo tipo di contenuto. Parlare di argomenti complessi come la fiscalità in modo semplice, crea, ad esempio, tantissimo valore.

Ma una volta che si è riusciti a sconfiggere la paura, quali sono i passi successivi? Secondo Carlo Carmine bisogna affidarsi a degli esperti, per capire come posizionarsi al meglio in video. Lo scoglio principale è sempre il primo video: una volta fatto quello, i tecnicismi necessari possono essere appresi in seguito.

Un consiglio che Carlo Carmine ha voluto dare durante Imprenditori in Video, è quello di essere sé stessi, di dimostrarsi talvolta anche vulnerabili. In tal modo si può conquistare la fiducia dei propri clienti e far capire come dietro un’azienda ci siano delle persone.

Tax Show Live

Concetti che Carlo Carmine ha utilizzato anche in Tax Show Live, un format nato durante gli scorsi mesi per rispondere al cosiddetto lockdown fiscale, ossia il ritardo da parte dello stato del pagamento dei debiti alle imprese.

Gli argomenti fiscalità e tasse, di conseguenza, sono improvvisamente scomparse, seppur in modo temporaneo, dai radar di molte imprese e ciò ha portato numerose difficoltà alla società di Carlo Carmine, che si concentra proprio su queste tematiche.

Per far fronte a questo momento di difficoltà, oltre allo smart working, Carlo Carmine ha quindi deciso di dare vita a Tax Show Live, uno show poliforme, in grado di condividere grande valore agli spettatori.

Il tutto, come dichiarato da Carlo Carmine a Manabe Repici durante Imprenditori in Video, concentrandosi su tematiche fiscali e affini, così da creare posizionamento e riuscire ad avvicinare potenziali clienti.

Numerosi argomenti, più filoni di pensiero, dibattiti, ospiti e tanti casi studio spiegati da professionisti: questi sono i segreti di Tax Show Live, format che richiede numerose ore di lavoro e preparazione, ma che è riuscito a portare i risultati sperati, con l’acquisizione di numerosi clienti proprio grazie alle dirette dello show.

Attraverso i video, utilizzati in modo innovativo, Carlo Carmine è riuscito a reagire al cambiamento e a emergere da una situazione complessa, ottenendo benefici e nuovi contatti grazie a questo strumento di comunicazione.

Utilizzare i video è quindi assolutamente fondamentale e oggi non c’è oggi più tempo per aspettare: continuando a rinviare non si inizierà mai. L’importante è fare il primo passo e cominciare a raccontarsi e raccontare, portando così incredibili benefici al proprio business.