Red Hat e Nutanix annunciano una partnership per soluzioni hybrid multicloud aperte

Red Hat e Nutanix hanno siglato un accordo strategico per offrire un’efficace soluzione che permette di creare, scalare e gestire applicazioni cloud native on- premise e in cloud ibridi.

La collaborazione combina le rispettive tecnologie, permettendo l’installazione, l’interoperabilità e la gestione di Red Hat OpenShift e Red Hat Enterprise Linux con la piattaforma cloud Nutanix, inclusi Nutanix AOS e AHV.

Red Hat OpenShift diventa dunque la soluzione di riferimento per la piattaforma full stack Kubernetes su piattaforma cloud Nutanix. I clienti che desiderano eseguire Red Hat Enterprise Linux e Red Hat OpenShift su un’infrastruttura di iperconvergenza potranno utilizzare la piattaforma cloud di Nutanix, inclusi Nutanix AOS e Nutanix AHV.

Nutanix Cloud Platform si pone come soluzione HCI di riferimento per Red Hat Enterprise Linux e Red Hat OpenShift. Ciò permetterà ai clienti di implementare workload virtualizzati e containerizzati su un’infrastruttura iperconvergente, sfruttando i vantaggi combinati delle tecnologie hybrid cloud aperte di Red Hat e delle offerte di iperconvergenza di Nutanix.

L’hypervisor Nutanix AHV è adesso certificato Red Hat, così da fornire pieno supporto per Red Hat Enterprise Linux e OpenShift su piattaforma cloud Nutanix. La certificazione dell’hypervisor integrato Nutanix, AHV, per Red Hat Enterprise Linux e OpenShift offre ai clienti una soluzione full stack semplificata per le loro applicazioni cloud native containerizzate e virtualizzate.

La certificazione offre ai clienti Red Hat maggiori possibilità di implementazione dell’hypervisor, considerando che gran parte delle aziende sta valutando tecnologie di virtualizzazione moderne e innovative.

Red Hat e Nutanix si concentreranno sulla realizzazione di test continuativi di Red Hat Enterprise Linux e Red Hat OpenShift con Nutanix AHV per fornire piena interoperabilità. Le due aziende collaboreranno anche per un supporto più tempestivo allineando le roadmap dei prodotti.

I clienti potranno contattare entrambe le aziende per problemi di supporto, visto che stanno collaborando per offrire la miglior esperienza possibile per l’interoperabilità dei prodotti certificati.

Rajiv Ramaswami, presidente e CEO di Nutanix ha detto: “Questa partnership combina le soluzioni cloud native leader del settore di Red Hat con la semplicità, la flessibilità e la resilienza della piattaforma cloud di Nutanix. Insieme, le nostre soluzioni forniscono ai clienti una piattaforma full stack per creare, scalare e gestire applicazioni cloud native containerizzate e virtualizzate in un ambiente ibrido multicloud”.

Secondo Paul Cormier, president e CEO di Red Hat: “La nostra visione è quella di abilitare cloud ibridi aperti, per offrire ai clienti scelta e flessibilità. La nostra partnership con Nutanix porta un’offerta vincente di soluzioni di iperconvergenza nel cloud ibrido aperto, offrendo ai nostri clienti maggiori possibilità di scelta su come distribuire i loro carichi di lavoro containerizzati sostenuti da un’esperienza di supporto comune”.