Reinova lancia Reitech: nasce una nuova potenza del digitale

Reinova ha inaugurato Reitech, nuova business unit dedicata al mondo digitale, in risposta alle crescenti necessità dei mercati emergenti. Situata a Soliera, Reitech si propone di rivoluzionare i settori dello sviluppo software, della cybersecurity e dell'automazione industriale. Guidata dall'impegno per l'innovazione e la digitalizzazione, questa nuova iniziativa è stata accolta con entusiasmo dal CEO di Reinova, Giuseppe Corcione.

Reitech punta a diventare una faro che possa guidare la trasformazione digitale e promuovere l'efficienza operativa, l'innovazione e la crescita sostenibile. Con un approccio incentrato sul cliente, Reitech mira a fornire soluzioni all'avanguardia e personalizzate, sfruttando le competenze e la conoscenza acquisite da Reinova. Questo nuovo ramo dell'azienda si propone di soddisfare le esigenze specifiche dei clienti, offrendo servizi di alta qualità allineati alle ultime tendenze tecnologiche.

Con un team esperto e appassionato, Reitech offre una vasta gamma di servizi, tra cui lo sviluppo di software personalizzato per l'automazione dei processi, la progettazione di sistemi di sicurezza su misura e soluzioni innovative per il monitoraggio delle strutture. Inoltre, Reitech si distingue per i suoi servizi di consulenza e implementazione di sistemi IoT ed edge computing, garantendo decisioni più rapide e risposte immediate basate sui dati in tempo reale.

Reitech si inserisce nella strategia industriale di Reinova, concentrata sulla mobilità sostenibile, connessa, condivisa, sicura e costantemente aggiornata. Questo nuovo capitolo evidenzia l'impegno continuo di Reinova verso la ricerca, lo sviluppo e la collaborazione strategica, con l'obiettivo di mantenere la leadership nel settore e contribuire attivamente alla transizione verso un futuro più sostenibile.

Con l'inaugurazione di un ufficio di rappresentanza a Graz, in Austria, e i piani per espandersi negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, in Inghilterra e a Dubai, Reinova rappresenta un esempio di azienda italiana di successo.

Immagine di copertina: artoleshko