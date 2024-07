Offerta TOP! Fino a 10TB di spazio cloud scontato dell'80%

Vuoi gestire al meglio i tuoi dati e documenti? Non puoi fare a meno di un servizio di cloud storage, si tratta di un abbonamento che consente di archiviare e gestire dati su server remoti accessibili via internet. Ciò significa che, invece di salvare file e dati sul disco rigido locale del vostro computer o su dispositivi di storage fisici come hard disk esterni, le informazioni vengono caricate su server gestiti da fornitori di servizi cloud. Per questo, vi proponiamo Internxt che mette a disposizione piani di cloud storage con pagamento una tantum. Con sconti che arrivano fino all'80%, è un'opportunità da non perdere che può semplificare di molto la gestione dei vostri datti: Tra l'altro, tra tutti i piani Internxt che avete a disposizione, tutti sono dotati di tutte le funzionalità e di un accesso completo a tutti i loro servizi per la privacy!

Vedi offerta su Internxt

Internxt: chi dovrebbe decidere di abbonarsi?

Ma chi dovrebbe scegliere Internxt? Chiunque abbia bisogno di almeno 2TB di spazio di archiviazione nel cloud. Tra i loro piani quello più conveniente e diffuso è quello passato da 299€ a soli 60€. Per esigenze maggiori, Internxt offre fino a 10TB di storage, al costo di 580€ invece dei consueti 2.900€.

Sebbene possano sembrare cifre elevate, è importante ricordare che questi importi sono da pagare una sola volta. Questo rappresenta un investimento unico, eliminando l'obbligo di pagamenti mensili o annuali tipici dei servizi di abbonamento tradizionali.

Questa modalità di pagamento consente di risparmiare a lungo termine, specialmente con lo sconto attuale dell'80%, permettendovi di recuperare l'investimento molto più rapidamente rispetto ai costi degli abbonamenti ricorrenti.

Grazie a questi vantaggi, Internxt è una scelta eccellente per chi desidera evitare la gestione di scadenze ricorrenti e mantenere il controllo completo sul proprio investimento in cloud storage.

