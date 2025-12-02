Vi informiamo che Revolut ha appena annunciato l’arrivo in Italia della "Modalità in Giro", una nuova funzione pensata per aumentare la sicurezza dei clienti in movimento. Questa innovativa funzione offre un ulteriore livello di protezione basato sulla posizione, riducendo i rischi legati al furto del telefono.

Ogni anno in Italia vengono rubati circa un milione di telefoni (secondo i dati dati di Assoutenti), una situazione che espone i fondi dei clienti a possibili frodi. I criminali, infatti, possono tentare di trasferire denaro mentre il dispositivo resta sbloccato, obbligando talvolta le vittime a completare controlli biometrici prima di fuggire: un fenomeno noto a livello internazionale come transfer mugging.

Come funziona la Modalità in Giro di Revolut?

La nuova funzione di Revolut arriva in un periodo critico, in vista delle festività e dello shopping, quando strade affollate e orari serali aumentano le opportunità per i truffatori. Attivando la Modalità in Giro, gli utenti possono definire dei “luoghi sicuri”: al di fuori di questi, i trasferimenti che superano un certo limite vengono sottoposti a controlli aggiuntivi e a un ritardo di un’ora, creando così una finestra di tempo utile a bloccare eventuali operazioni fraudolente.

Rami Kalai, Product Owner di Revolut, sottolinea:

Con le rapine in aumento in molte città, è fondamentale proteggere i fondi dei clienti dai rischi emergenti. La Modalità in Giro offre sicurezza intelligente, adattandosi ai luoghi in cui i clienti hanno bisogno di maggiore protezione e garantendo un controllo aggiuntivo quando serve.

Per attivare la Modalità in Giro, i clienti devono:

Attivare la protezione del patrimonio nella sezione sicurezza del profilo. Impostare un limite di trasferimento. Abilitare la Modalità in Giro. Definire i luoghi sicuri, aggiungendoli o rimuovendoli in qualsiasi momento, come ad esempio hotel durante un viaggio.

Il funzionamento della modalità è semplice:

All’interno dei luoghi sicuri: i trasferimenti oltre il limite stabilito vengono eseguiti immediatamente tramite controllo biometrico.

i trasferimenti oltre il limite stabilito vengono eseguiti immediatamente tramite controllo biometrico. Al di fuori dei luoghi sicuri: i trasferimenti richiedono un controllo aggiuntivo e un ritardo di un’ora prima della finalizzazione.

La "Modalità in Giro" amplia la protezione del patrimonio, lanciata lo scorso anno, che già utilizza l’identificazione biometrica per salvaguardare i fondi dei clienti da borseggi e furti di telefoni. Dal suo lancio, questa funzione è stata adottata da oltre un milione di utenti Revolut in tutta Europa, confermando l’impegno della piattaforma nel proteggere i risparmi dei propri clienti attraverso strumenti avanzati di sicurezza.