Satispay: 400 nuove assunzioni nel 2025 e welfare potenziato

La crescita di Satispay non si arresta e porta con sé una rivoluzione nel modo di concepire il benessere aziendale in Italia. La super app italiana di pagamento mobile, che dal 2015 ha conquistato oltre 5,3 milioni di utenti proponendosi come alternativa alle tradizionali carte di credito e debito, sta per intraprendere una nuova fase di espansione strutturale. Con un organico attuale di circa 700 dipendenti, l'azienda fintech ha annunciato un ambizioso piano di reclutamento che prevede l'inserimento di ben 400 nuovi talenti entro il 2025, accompagnato da un potenziamento significativo del proprio programma di welfare aziendale.

Un welfare aziendale che mette al centro la persona

Il programma Satispay CareAbout rappresenta il cuore pulsante della filosofia aziendale in materia di gestione delle risorse umane. Non si tratta del classico pacchetto benefit, ma di un sistema integrato che abbraccia diverse sfere della vita dei dipendenti, dalla salute alla famiglia, fino alla crescita personale ed economica. L'approccio olistico al benessere dei lavoratori si traduce in iniziative concrete che vanno ben oltre le normali tutele contrattuali.

Tra le novità più significative spicca la partnership con Serenis, centro medico digitale specializzato in supporto psicologico e nutrizionale online. Questa collaborazione, inserita nell'area CareAbout Health, mette a disposizione di ogni dipendente cinque sedute di supporto psicologico da utilizzare liberamente, oltre alla possibilità di accedere a percorsi personalizzati a condizioni vantaggiose.

La famiglia al centro delle politiche aziendali

Il piano CareAbout Family rappresenta un altro pilastro fondamentale della visione Satispay. L'azienda ha scelto di raddoppiare i giorni di congedo parentale previsti dalla legge, portandoli a 20 giorni complessivi per il secondo genitore, utilizzabili entro i primi cinque mesi dalla nascita o adozione del figlio. A questo si aggiungono cinque giorni retribuiti annuali per l'assistenza ai figli in caso di malattia, misura particolarmente apprezzata dai dipendenti con responsabilità genitoriali.

La formazione continua occupa un posto centrale nelle strategie di sviluppo del personale. Attraverso CareAbout Growth, tutti i dipendenti possono accedere a corsi di lingua personalizzati a scelta, mentre per i manager sono previsti programmi di formazione specifica. Si tratta di un investimento concreto sul capitale umano, finalizzato a valorizzare i talenti interni e a promuovere una cultura dell'apprendimento permanente.

Dall'ownership alla condivisione del valore

Particolarmente innovativo è l'approccio di Satispay alla condivisione del valore aziendale. Il piano di Stock Option rappresenta una leva fondamentale per diffondere internamente la cultura dell'ownership e per creare un allineamento totale tra gli obiettivi dell'azienda e quelli del team. Il 15% del valore complessivo della società (equivalente a 150 milioni di euro secondo le ultime valutazioni) è destinato a questo programma, percentuale cresciuta costantemente nel tempo.

Foto di Karolina Grabowska da Pixabay

Sara Zavagno, Head of People & Culture di Satispay, sottolinea l'importanza strategica di queste politiche: "il team è fondamentale, per questo investiamo tanto per farlo crescere e per offrire i migliori strumenti. Con il programma Satispay CareAbout mettiamo in campo tutto ciò che è necessario per raggiungere il giusto equilibrio tra vita privata e lavorativa, tracciando un percorso di evoluzione professionale che permetta a ciascuno di fare la differenza".

Un modello di crescita sostenibile

La strategia di espansione di Satispay si distingue per la sua attenzione alla sostenibilità umana oltre che economica. L'azienda sembra aver compreso che in un settore ad alta competitività come quello fintech, la vera differenza la fanno le persone e il loro benessere. Il piano di assunzioni per il 2025 non rappresenta quindi solo un'espansione numerica, ma un'opportunità per implementare ulteriormente un modello di gestione delle risorse umane innovativo e inclusivo.

Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito ufficiale dell'azienda, dove i candidati possono conoscere nel dettaglio non solo i requisiti professionali richiesti, ma anche i valori aziendali che guidano l'operato di Satispay. La condivisione di questi valori è infatti considerata fondamentale per creare un ambiente di lavoro stimolante, dove le persone possano crescere insieme all'azienda.