Shopping natalizio: gli utenti hanno acquistato in maniera ponderata ed economica

Il periodo delle feste appena passato è stato caratterizzato, come ogni anno, da un grande volume di shopping online. Nel 2023 però gli acquisti natalizi sul web sono stati più ponderati, informati e all'insegna del risparmio: è quanto emerge da un'indagine condotta da Shoppy, il mobile app builder no-code ideato da Mumble.

Gli utenti hanno acquistato su più canali, tra cui applicazioni, web e social media, cercando i migliori sconti per completare il loro shopping natalizio. I negozi hanno puntato soprattutto sui programmi fedeltà, sui reward e la pubblicizzazione delle offerte tramite notifiche push e banner.

Pexels

Stando ai dati dell'analisi, a fronte di 2.642 ordini in-app con valore medio per ciascuno di 105,41 euro registrati nelle prime tre settimane di dicembre, gli store hanno fatturato in total 3.942.000 euro.

Il 9% degli ordini è avvenuto da applicazioni mobile, percentuale che per i clienti più attivi è salita al 50%. Le notifiche sono state uno dei veicoli di acquisto più importanti: gli utenti hanno ricevuto 297.664 notifiche push e cliccato su esse 4.423 volte, con una percentuale di click del 2,75% e un tasso di conversione del 9,12%.

Le notifiche sono state utili soprattutto per gli acquisti last minute, favorendo uno shopping più ponderato basato su raccomandazioni aggiornate alle festività e studiate sulla base degli acquisti precedenti.

Shoppy

"Oltre la metà degli acquisti quest’anno è avvenuta tramite app, da un pubblico fedele. Il tasso di conversione in app del 9,12%, poi, è da record: in media, su web, di solito si aggira tra l’1 ed il 2%" ha spiegato Mattia Farina, Co-Founder e CEO di Mumble.

"In questo periodo dell’anno gli utenti vanno in cerca di acquisti convenienti e spedizioni veloci. Liste desideri personalizzate, promozioni speciali e non solo agevolano il lavoro di ricerca del risparmio dell’utente che apprezza particolarmente push notification e suggerimenti aggiornati alle festività natalizie" ha concluso Farina.