Strategie di backup e protezione dei dati per le PMI: come ottimizzare sicurezza e compliance

Le piccole e medie imprese (PMI) si trovano sempre più spesso a gestire volumi crescenti di dati aziendali sensibili che richiedono sia protezione avanzata che accesso immediato per supportare le attività quotidiane. Questa combinazione di fattori pone le PMI davanti a sfide complesse, specie in un contesto in cui le normative, come il GDPR e la direttiva europea NIS2, richiedono processi chiari per garantire la conformità e la sicurezza dei dati.

Oltre alla protezione del dato, le PMI devono bilanciare le esigenze di continuità operativa e la gestione dei costi legati alla proprietà e alla sicurezza dei dati. Il rischio di interruzione dei servizi dovuto a perdita di dati per guasti hardware, errori umani o attacchi informatici può rappresentare una minaccia significativa, rendendo il backup e il ripristino dei dati un investimento strategico essenziale. Implementare soluzioni efficaci di backup consente di prevenire la perdita dei dati, ridurre il downtime e rispondere con prontezza alle emergenze, garantendo così la stabilità delle operazioni e la resilienza aziendale.

Di seguito sono analizzati alcuni aspetti chiave che le PMI devono considerare nella gestione e protezione dei dati, con un approfondimento sulle sfide tecniche legate a ciascun punto:

Protezione del dato: La perdita di dati è una minaccia concreta per le PMI, poiché l’infrastruttura IT aziendale è spesso meno complessa e meno dotata di risorse rispetto a quella delle grandi aziende. La possibilità di attacchi ransomware o malfunzionamenti dell’hardware è aumentata per le PMI, che spesso non dispongono di sistemi di sicurezza avanzati. In questo contesto, soluzioni di backup che supportano backup frequenti e multi-versione garantiscono un ripristino rapido e la possibilità di scegliere tra diverse versioni dei dati, limitando il rischio di dati corrotti o sovrascritti. Secondo James Richardson, analista senior presso il Gartner Institute, “Le PMI devono adottare soluzioni che semplificano la gestione dei backup, riducendo al minimo l’intervento umano e automatizzando i processi per garantire la protezione continua.”

Compliance normativa: Con l’entrata in vigore della normativa NIS2 in Europa, le PMI operanti in settori critici sono tenute a rispettare standard di sicurezza elevati, che includono sistemi di protezione e ripristino rapido dei dati. La compliance con il GDPR richiede, inoltre, che i dati personali siano trattati con trasparenza e protetti in ogni fase. Per molte PMI, implementare una strategia di backup e ripristino conforme può essere una sfida, in quanto richiede sia infrastrutture tecniche sia competenze specifiche. Mary O’Brien, CEO di IBM Security, osserva che “le normative sono fondamentali per elevare gli standard di sicurezza delle PMI, che devono ora dotarsi di soluzioni tecnologiche in grado di rispondere alle crescenti esigenze di tracciabilità e trasparenza.”

Conservazione e archiviazione dei dati: Gestire e conservare correttamente grandi quantità di dati può diventare oneroso per le PMI. È cruciale distinguere tra conservazione e archiviazione dei dati, poiché i dati operativi, a cui si accede frequentemente, richiedono soluzioni di backup rapide e facilmente accessibili, mentre i dati storici o legali possono essere archiviati su supporti a lungo termine e meno costosi. Adottare questa distinzione permette alle PMI di risparmiare sui costi e migliorare l’efficienza, evitando la gestione ridondante di grandi quantità di dati.

Strategia 3-2-1: La strategia di backup 3-2-1 rappresenta uno standard di sicurezza che aiuta le PMI a diversificare i rischi e ad assicurarsi di avere copie di ripristino in caso di guasti o attacchi informatici. Questa strategia consiste nel mantenere tre copie dei dati su due supporti diversi (ad esempio, un dispositivo locale e un dispositivo esterno) e garantire che una copia sia conservata off-site, ovvero in una sede esterna o nel cloud. Una soluzione di backup conforme alla strategia 3-2-1 consente di ridurre drasticamente il rischio di perdita dei dati anche in caso di incidenti significativi o disastri naturali.

Centralizzazione dei backup: La centralizzazione del backup è un metodo che permette di gestire i dati in un unico luogo, migliorando la visibilità e la gestione dei dati aziendali. In questo modo, è possibile avere un’unica fonte di verità per i dati, riducendo il rischio di incongruenze e duplicazione delle informazioni. Un sistema centralizzato consente di monitorare e gestire i backup di tutti i dispositivi aziendali da un’unica piattaforma, semplificando così le operazioni e ottimizzando l’efficienza.

Controllo dei costi: La gestione del backup comporta inevitabilmente dei costi, sia in termini di risorse hardware che di personale specializzato. Le PMI devono trovare soluzioni che permettano di ottimizzare i costi, mantenendo un bilancio sostenibile tra sicurezza dei dati e budget aziendale. Investire in un’infrastruttura di backup flessibile e scalabile può ridurre i costi a lungo termine, soprattutto considerando la crescente domanda di storage sicuro e di strumenti per la protezione dei dati.

Strategie di backup per le PMI

Centralizzazione del Backup

La centralizzazione del backup consente alle PMI di raccogliere e gestire i dati provenienti da vari dispositivi (PC, server, macchine virtuali) in un unico ambiente. Questo approccio riduce la frammentazione dei dati e permette una gestione unificata, semplificando il ripristino in caso di guasti o perdite. Centralizzare i backup comporta numerosi vantaggi per le PMI, tra cui:

Maggiore Coerenza dei Dati: I dati, spesso sparsi tra più dispositivi, possono subire duplicazioni o aggiornamenti asincroni. La centralizzazione evita queste problematiche, garantendo un’unica fonte di verità e riducendo gli errori. Gestione e Monitoraggio Facilitati: Avere tutti i backup su una piattaforma centralizzata consente di monitorarne facilmente lo stato, migliorando la visibilità sull’integrità e sicurezza dei dati. Questo riduce il carico del team IT, che può intervenire rapidamente in caso di necessità. Ripristino Semplificato: Con un’unica interfaccia centralizzata, il ripristino dei dati è più rapido e riduce il rischio di downtime aziendale.

Active Backup Suite di Synology è una soluzione per il backup centralizzato, progettata per unificare i backup da diversi dispositivi aziendali. Con funzionalità per consolidare i dati in un ambiente centralizzato, questa suite permette alle PMI di semplificare la gestione del backup, riducendo i rischi associati alla dispersione e frammentazione dei dati.

Backup Multi-Versione e Multi-Supporto

Il backup multi-versione e multi-supporto è una strategia efficace per le PMI che desiderano tutelarsi contro guasti hardware, errori umani e attacchi informatici come i ransomware. Questo approccio consente di mantenere copie multiple dello stesso dato in diverse versioni, permettendo alle aziende di ripristinare i dati a uno stato precedente, riducendo così l’impatto di eventuali incidenti o attacchi.

Salvando le versioni su più supporti (ad esempio, su NAS, dischi esterni e cloud), le PMI implementano una strategia 3-2-1, che prevede di mantenere tre copie dei dati, su almeno due tipi di supporti distinti, con una copia off-site. Questo schema offre una protezione diversificata e aumenta la resilienza dei dati contro perdite o compromissioni.

Oltre a garantire la disponibilità dei dati, il backup multi-versione è un’ancora di sicurezza per ripristinare le informazioni rapidamente e con il minimo downtime, fondamentale per le PMI che hanno risorse IT limitate.

Hyper Backup di Synology è una soluzione che permette di configurare backup multi-versione programmati su dispositivi NAS, supporti esterni o nel cloud. In questo modo, le PMI possono gestire i backup in conformità con la strategia 3-2-1, mantenendo copie sicure e differenziate dei dati, accessibili per un rapido recupero in caso di emergenza.

Alta Disponibilità e continuità operativa

La disponibilità costante dei dati è essenziale per le PMI, soprattutto per quelle che operano con servizi critici o che richiedono continuità operativa. Un sistema di alta disponibilità garantisce che, in caso di guasto o interruzione di un server, i dati e i servizi possano essere ripristinati rapidamente su un server secondario. Questo sistema riduce drasticamente i tempi di inattività, minimizzando l’impatto sulle attività aziendali e assicurando che i flussi di lavoro non vengano interrotti.

Il funzionamento dell’alta disponibilità si basa su un processo di replicazione costante dei dati su un server di backup, che resta pronto a subentrare immediatamente nel caso in cui il server primario si guasti. Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa per le PMI, poiché consente di rispondere a problemi imprevisti senza compromettere l’accesso ai dati e ai servizi essenziali.

Synology High Availability (SHA) è una soluzione di failover che utilizza due server replicati in tempo reale, garantendo un sistema sempre operativo. Se il server principale riscontra problemi, SHA attiva automaticamente il server secondario, riducendo il downtime e mantenendo la disponibilità del servizio. Questa soluzione è particolarmente indicata per le PMI che devono garantire continuità nei processi aziendali critici, minimizzando l’impatto di eventuali malfunzionamenti hardware.

Soluzioni Cloud per il Backup Off-Site

Il backup off-site su cloud è una soluzione vantaggiosa per le PMI che desiderano mantenere copie sicure dei dati fuori dalla sede aziendale. Conservare i backup su un’infrastruttura cloud riduce i costi e la complessità di un’infrastruttura fisica on-premise, garantendo allo stesso tempo maggiore sicurezza e riservatezza. Grazie alla crittografia avanzata e alla gestione esterna dei dati, il cloud aiuta le PMI a rispettare i requisiti normativi, come quelli previsti dal GDPR, assicurando che i dati siano protetti anche durante il trasferimento e l’archiviazione.

Inoltre, un backup off-site offre alle PMI un livello aggiuntivo di protezione contro eventi imprevedibili, come disastri naturali o guasti hardware, che potrebbero compromettere le infrastrutture locali.

C2 Solutions di Synology fornisce una piattaforma cloud sicura con crittografia end-to-end, ideale per il backup off-site delle PMI. Questa soluzione permette di ridurre i costi infrastrutturali e di rispettare le normative sulla sicurezza, offrendo un metodo scalabile per conservare i dati in modo affidabile e accessibile in caso di emergenze o perdite dati.

Implementare una soluzione integrata

L’adozione di una soluzione di backup integrata consente alle PMI di gestire i dati aziendali in modo centralizzato, sicuro e conforme alle normative, riducendo al contempo i costi e migliorando la continuità operativa. Questa strategia combina la centralizzazione dei backup, il supporto multi-versione, l’alta disponibilità e il backup off-site su cloud, rispondendo in modo completo a diverse esigenze aziendali e assicurando un ripristino rapido e una sicurezza robusta.

Ecco alcune linee guida per implementare una soluzione integrata:

Valutare le esigenze : Identificare i dati critici e definire la frequenza di backup, il numero di versioni da mantenere e i supporti da utilizzare. Ad esempio, i dati operativi potrebbero richiedere backup più frequenti rispetto ai dati storici o archiviati.

: Identificare i dati critici e definire la frequenza di backup, il numero di versioni da mantenere e i supporti da utilizzare. Ad esempio, i dati operativi potrebbero richiedere backup più frequenti rispetto ai dati storici o archiviati. Pianificare backup multi-supporto e cloud : Seguire la strategia 3-2-1, assicurando copie off-site in cloud per proteggersi da disastri fisici. Ciò consente di mantenere dati sempre accessibili e sicuri, anche fuori sede.

: Seguire la strategia 3-2-1, assicurando copie off-site in cloud per proteggersi da disastri fisici. Ciò consente di mantenere dati sempre accessibili e sicuri, anche fuori sede. Implementare alta disponibilità : Per le PMI che necessitano di accesso costante, l’alta disponibilità assicura la continuità dei servizi critici anche in caso di guasti hardware, grazie a sistemi di failover automatico .

: Per le PMI che necessitano di accesso costante, l’alta disponibilità assicura la continuità dei servizi critici anche in caso di guasti hardware, grazie a sistemi di . Ottimizzare compliance e sicurezza: Utilizzare piattaforme che integrano la crittografia e la tracciabilità richieste dalle normative per garantire che i dati siano sempre protetti e gestiti in modo conforme.

In sintesi, una soluzione integrata non solo protegge i dati, ma ottimizza l’intero processo di backup, rendendo la protezione dati una risorsa strategica per la resilienza e la conformità delle PMI.