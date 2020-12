Teaser: Chef in Video, dal ristorante alle cucine dei propri follower

Venerdì 4 dicembre alle 13, scopriamo insieme a Stefano Barbato, chef e content creator, come divertire e diffondere l’arte culinaria con i video.

Stefano Barbato è uno chef professionista, autore di un canale YouTube da oltre 600mila iscritti in cui mostra, passo dopo passo, ricette e specialità in cucina. Veri e propri video tutorial tra i fornelli che offrono valore ai follower di chef Barbato e momenti di piacevole intrattenimento.

Amante dei viaggi, esperto di cucina italiana e non solo, chef Barbato cura un blog in cui spiega in forma scritta le sue ricette. È inoltre autore di un libro di ricette: “La cucina per tutti di Stefano Barbato”.

Grazie alla sua grande esperienza, Stefano Barbato ci racconta come sia possibile portare in video la cucina d’alta classe e come raccontare in modo semplice ed efficace qualsiasi ricetta. Il tutto sempre con il sorriso sul volto.