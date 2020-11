Teaser: Genitorialità e Homeschooling, il ruolo dei video

Lunedì 23 novembre, scopriamo insieme a Erika Di Martino, esperta di educazione e coaching, cosa significa fare educazione parentale e homeschooling e come sia possibile raccontare il suo lavoro per mezzo dei video.

Erika Di Martino si occupa da anni di diffondere uno stile di genitorialità ad alto contatto tramite un approccio eclettico e funzionale. Un percorso che l’ha portata a fondare il network italiano www.edupar.org e diventare un punto di riferimento in Italia e all’estero per l’Homeschooling.

Erika Di Martino è l’autrice di “Homeschooling, l’Educazione Parentale in Italia”, il primo libro sull’apprendimento personalizzato senza scuola, e “Il Mondo è la mia Classe”, in cui racconta la giornata tipo di una famiglia che sceglie l’apprendimento naturale.

Grazie alla sua ultradecennale esperienza, Erika Di Martino ci svela pregi e potenzialità dell’Educazione Parentale e come i video siano il giusto canale di divulgazione.

