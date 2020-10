Teaser: Guadagnare con l’affiliate marketing

Lunedì 12 ottobre alle 13, scopriamo insieme a Silvia Galati, esperta di online marketing e fondatrice di Affilify, quali sono i segreti e le potenzialità dell’affiliate marketing.

Affilify è una società che ha come mission quella di formare e aiutare giovani imprenditori e professionisti, anche neofiti dell’ambito, a far partire, crescere e rendere scalabili le proprie attività, seguendo i concetti dell’affiliate marketing.

Silvia Galati è inoltre una speaker internazionale, avendo tenuto workshop e conferenze anche a Dubai, Londra, Hong Kong, Kuala Lumpur, Bangkok e Singapore, e autrice di best-seller Amazon.

Grazie alla sua grande esperienza, Silvia Galati ci racconta oggi quelli che sono i segreti dell’affiliate marketing e come usarlo per dare uno slancio in più al proprio business, rendendolo così ancor più profittevole.