Teaser: I canali da non perdere assolutamente su YouTube

Lunedì 14 dicembre alle 13, scopriamo insieme a Federica Mutti, Brand Strategist e Content Creator, quali sono i canali su YouTube da non perdere assolutamente se si si vuole imboccare un cammino di crescita imprenditoriale e non solo.

Federica Mutti, laureata in Economia e Gestione Aziendale e in Marketing e Comunicazione, è una Brand Strategist che si rivolge prevalentemente a imprenditori digitali e professionisti che vogliono migliorare il proprio personal branding.

Federica è presente su YouTube con un proprio canale, dove realizza contenuti dedicati al mondo dell’imprenditoria digitale, del lavoro nel mondo del web marketing e della crescita personale e finanziaria.

Grazie alla sua preparazione in materia, Federica Mutti ci parla della sua esperienza e ci svela quelli che sono i migliori canali su YouTube per crescere a livello imprenditoriale e non solo.