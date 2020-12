Teaser: Il dietro le quinte della Tecnologia

Mercoledì 16 dicembre alle 13, scopriamo insieme a Fabio Ivernizzi, Sales Director France, Italy e Liberia di Boomi, cosa si cela dietro le quinte della tecnologia e come questa possa supportare l’intero ecosistema aziendale.

Fabio Ivernizzi, con oltre vent’anni di esperienza nel settore IT, ha ricoperto ruoli di leadership nel settore delle vendite o di merge&acquisition. Prima in Dell e poi in Dell Boomi, business unit della società specializzata in piattaforme di integrazione.

Boomi consente di supportare e collegare tutta l’operatività aziendale, a partire dalla singola funzione fino ad arrivare all’intero ecosistema dell’impresa. Una necessità sempre più attuale a causa della situazione odierna.

Grazie alla sua grande esperienza, Fabio Ivernizzi ci parla di quella che è la sua storia e ci svela quello che è il dietro le quinte della tecnologia a supporto dell’ecosistema aziendale.