Teaser: Il Marketing dell’Informatica

Mercoledì 14 ottobre alle 13, scopriamo insieme a Marco Urciuoli, Country Manager di Check Point Software Italia, quali sono i dietro le quinte e i segreti del marketing nel settore della sicurezza informatica.

Esperto da oltre 20 anni di cybersecurity, Marco Urciuoli è entrato in Check Point Software nel 2011, ricoprendo inizialmente il ruolo di Major Account Manager, dal 2014, quello di Head of Sales, diventando responsabile delle strategie di vendita della società sul suolo italiano, e infine quello di Country Manager.

Marco Urciuoli, prima di entrare in Check Point Software e attuare l’innovativa strategia di marketing che ha portato la società a rafforzare la loro presenza in Italia, ha lavorato anche per altri importanti player del settore, come Reply e Trend Micro.

Grazie alla sua grande professionalità ed esperienza, Marco Urciuoli ci racconta oggi come sia possibile approcciare nel migliore dei modi a livello marketing un settore come quello della sicurezza informatica.