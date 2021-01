Teaser: L’importanza della sicurezza dei dati

Mercoledì 20 gennaio copriamo insieme a Marco Fanizzi, VP e GM EMEA di Commvault, quanto è importante oggi la sicurezza dei dati e quella che è la situazione attuale italiana a riguardo.

Marco Fanizzi vanta oltre 30 anni di esperienza nel mercato dei dati enterprise, dove ha lavorato con differenti posizioni manageriali in Dell Technologies e Veritas/Symantec. Ora Marco Fanizzi è Vice President EMEA di Commvault, dove si occupa di sostenere gli obiettivi di crescita dell’azienda in oltre 70 mercati.

Sicurezza dei dati e rivoluzione digitale: due argomenti che stanno molto a cuore a Marco Fanizzi e che sono il fulcro di questa puntata di Imprenditori in Video.

Grazie alla sua grande esperienza e cultura in materia, Marco Fanizzi ci racconta quanto sia importante la sicurezza dei dati e come la rivoluzione digitale stia cambiando anche in Italia tutta una serie di paradigmi.