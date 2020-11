Teaser: Personal Branding per Giovani Imprenditori su YouTube

Lunedì 2 novembre alle 13, scopriamo insieme a Riccardo Zanetti, creator e imprenditore, come sia possibile condividere il cambiamento e come porsi nel migliore dei modi in qualità di giovane imprenditore su YouTube.

Riccardo Zanetti è fondatore di numerose imprese, come Revives, My Accounting International e Z Media Ltd, con le quali opera in vari campi, come finanza, marketing e comunicazione.

Riccardo svolge una lunga serie di attività, che trovano ampio seguito un canale YouTube da quasi 200mila iscritti. Nei suoi video, Riccardo assume il ruolo di divulgatore e racconta quella che è la sua esperienza da giovane imprenditore.

Grazie alla sua grande esperienza nonostante la giovane età, Riccardo Zanetti ci racconta oggi come curare il proprio personal brand in qualità di imprenditore su YouTube e come condividere innovazione e cambiamento con i propri follower.