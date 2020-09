Teaser: Video per il Personal Branding

Lunedì 28 settembre alle 13 scopriamo insieme a Rudy Bandiera, divulgatore e creator, come i video possano essere usati con efficacia per curare il proprio Personal Branding.

Rudy Bandiera è un autore e creator che sposa il concetto di infotainment, ossia che coniuga nei suoi contenuti aspetti divulgativi e di intrattenimento, risultando come definito da molti un mix tra Alberto Angela e Fiorello.

In qualità di relatore nel corso degli anni è intervenuto in diversi eventi e luoghi prestigiosi, come TEDx, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Rudy Bandiera è stato poi anchorman o testimonial di brand celebri come Google, Juventus, Accenture, Oracle e Zurich.

Insieme a Riccardo Scandellari ha inoltre fondato NetPropaganda, un laboratorio academy che si occupa di accompagnare aziende e privati nel creare la propria identità nel mondo digitale.

Grazie alla sua grande esperienza in materia, Rudy Bandiera ci spiega oggi come sia possibile usare nel migliore dei modi i video e curare con essi il proprio Personal Branding.