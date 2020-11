Teaser: Vivere di rendita e spiegarlo in video con Affari Miei

Venerdì 27 novembre alle 13, scopriamo insieme a Davide Marciano, imprenditore, investitore, esperto e blogger finanziario, come fare divulgazione in modo semplice ed efficace su un argomento come la finanza.

Davide Marciano ha fondato nel 2014 Affari Miei, un blog di educazione finanziaria, che nel corso degli anni ha raggiunto oltre 28 milioni di utenti unici. Con la sua Academy, Davide offre formazione a oltre 3 mila utenti online.

Davide Marciano approfondisce le tematiche legate alla finanza sul suo podcast, anche lui chiamato Affari Miei, e sul canale YouTube omonimo. Nel 2019, ha pubblicato “Vivere di Rendita – Raggiungi l’obiettivo con il metodo RGGI”, più volte bestseller su Amazon.

Grazie alla sua grande esperienza in materia, Davide Marciano ci racconta oggi come sia possibile parlare di finanza in video e divulgare tale argomento in modo semplice ma preciso.