ma quindi alla fine stanno guadagnando o stanno solo spendendo? nn ho capito bene
Non stanno guadagnando abbastanza per ripagarsi le farm prima di doverne fare di nuove. quindi sono in perdita ma per non uscire dal mercato giocano al rilancio. solo che al giro successivo gli va come al precedente e aumentano la perdita. ad un certo punto alcune divisioni crolleranno, le azioni faranno un tonfo e ci vorrà qualche anno per far riprendere le borse.
