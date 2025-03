ThinkBook Flip AI: il laptop pieghevole che rivoluzionerà il lavoro

Al Mobile World Congress 2025, Lenovo ha svelato un ecosistema completo di dispositivi potenziati dall'intelligenza artificiale che trasformano i flussi di lavoro aziendali, introducendo modalità di interazione completamente nuove tra professionisti e tecnologia. Non si tratta solo di computer più potenti, ma di strumenti adattivi che evolvono insieme alle esigenze dell'utente, rimodellando l'esperienza lavorativa quotidiana.

Schermi pieghevoli al servizio della produttività

Il ThinkBook Flip AI PC rappresenta la punta di diamante delle innovazioni Lenovo al MWC 2025. Questo rivoluzionario dispositivo con display OLED da 18,1 pollici pieghevole verso l'esterno trasforma completamente il concetto di laptop, consentendo una transizione fluida tra cinque diverse modalità operative. Da un compatto laptop da 13 pollici, il dispositivo può espandersi in uno spazio di lavoro verticale ottimizzato per chi necessita di visualizzare documenti complessi o gestire più applicazioni contemporaneamente.

La versatilità multi-modale del ThinkBook Flip consente di passare dalla classica configurazione a conchiglia alla modalità tablet, dalla condivisione a doppio display alla modalità lettura, adattandosi in tempo reale alle esigenze dell'utente. Il processore Intel Core Ultra 7, abbinato a 32GB di memoria LPDDR5X, garantisce prestazioni fluide anche nelle operazioni più complesse, mentre lo Smart ForcePad introduce un'innovativa dashboard illuminata a tre strati che aggiunge funzionalità numeriche e controlli multimediali.

Il multitasking potenziato dall'intelligenza artificiale permette di eseguire più applicazioni affiancate grazie alla funzione Workspace Split Screen, eliminando la necessità di monitor esterni e ottimizzando lo spazio di lavoro. Un'interfaccia che si adatta intuitivamente alle esigenze dell'utente, apprendendo dalle sue abitudini e semplificando i flussi operativi quotidiani.

Purtroppo si tratta ancora di un concept, ma sembra decisamente più realizzabile di alcuni visti in passato (ricordate il laptop con schermo trasparente?) e, soprattutto, più utile. Speriamo vivamente che Lenovo prosegua lo sviluppo e rilasci sul mercato questo ThinkBook Flip AI PC quanto prima.

Computer aziendali reinventati dalla potenza dell'IA

Mentre il ThinkBook Flip rappresenta la visione futura, Lenovo introduce anche soluzioni immediatamente disponibili che integrano l'intelligenza artificiale nell'informatica aziendale. Il ThinkPad T14s 2-in-1, primo convertibile della famosa serie T, offre un design a doppia cerniera a 360° che consente transizioni fluide tra modalità laptop, tenda, supporto e tablet. Con la penna Yoga magnetica opzionale, diventa lo strumento ideale per dirigenti e consulenti che necessitano di annotare documenti, prendere appunti a mano o condurre sessioni di brainstorming.

L'IA non è più un optional, ma il cuore pulsante di ogni nuovo dispositivo professionale.

Il ThinkPad X13 Gen 6 ridefinisce il concetto di ultraportatile professionale, pesando appena 933 grammi ma offrendo prestazioni di alto livello. La barra di comunicazione con fotocamera 5MP+IR migliora radicalmente l'esperienza delle videoconferenze, mentre il telaio in fibra di carbonio a base biologica e componenti in materiali riciclati testimoniano l'impegno di Lenovo verso la sostenibilità. Disponibile con processori Intel Core Ultra e Intel vPro o AMD Ryzen AI PRO, questo dispositivo è configurabile con fino a 64GB di memoria per accelerare i flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale.

Per i creativi e i professionisti che necessitano di potenza computazionale superiore, il ThinkBook 16p Gen 6 integra processori Intel Core Ultra HX con un modulo NPU discreto che alimenta l'assistente personale Lenovo AI Now. Con un TDP di sistema fino a 200W in modalità Geek e una GPU NVIDIA GeForce RTX, questo dispositivo gestisce con facilità rendering 3D, modellazione e visualizzazione di progetti complessi. Il display 3.2K da 16 pollici, calibrato con tecnologia X-Rite, garantisce una precisione cromatica essenziale per i creativi.

Un ecosistema modulare per una personalizzazione senza limiti

Le innovazioni di Lenovo si estendono oltre i laptop tradizionali, esplorando nuovi territori con l'ecosistema Magic Bay. Questi accessori collegabili basati sull'intelligenza artificiale trasformano dispositivi come il ThinkBook 16p Gen 6 in vere e proprie workstation personalizzabili. Il Magic Bay Dual Display aggiunge due schermi secondari da 13,3 pollici, ideali per la visualizzazione di dati e l'editing di contenuti, mentre il Magic Bay 2nd Display da 8 pollici funge da dashboard AI dedicata.

Particolarmente innovative sono le soluzioni Magic Bay "Tiko" e "Tiko Pro", dispositivi di interazione emotiva con l'IA che mostrano stati in tempo reale, forniscono risposte interattive basate su gesti e offrono notifiche personalizzate. Questi strumenti fungono da assistenti sempre attivi, aiutando i professionisti a gestire più flussi di lavoro contemporaneamente e semplificando l'accesso alle informazioni.

La visione di Lenovo si spinge ancora oltre con il ThinkBook 3D Laptop Concept, che offre un'esperienza di elaborazione tridimensionale senza necessità di occhiali grazie alla tecnologia Directional Backlight 3D. Abbinato al rivoluzionario Lenovo AI Ring, questo sistema consente di manipolare modelli 3D e navigare nell'interfaccia con semplici gesti delle mani, offrendo un approccio intuitivo al computing spaziale. Il monitor curvo Hybrid Dimensional da 34 pollici completa questa esperienza immersiva, visualizzando simultaneamente contenuti 2D e 3D senza perdita di risoluzione.

Sicurezza e gestione intelligente per una protezione a 360 gradi

Nel panorama lavorativo distribuito di oggi, la sicurezza dei dispositivi aziendali rappresenta una sfida crescente. Lenovo risponde con soluzioni avanzate come ThinkShield Firmware Assurance, un'ancora di sicurezza per la piattaforma che sfrutta un controller integrato dedicato per verificare e proteggere l'integrità del firmware durante l'avvio. Questo sistema impedisce l'installazione di componenti software e firmware non autorizzati, garantendo la sicurezza dei dati sensibili.

Complementare a questa protezione, Lenovo Device Orchestration (LDO) offre ai team IT analisi predittive, aggiornamenti di sicurezza automatizzati e ottimizzazioni intelligenti delle prestazioni, riducendo significativamente i tempi di inattività. Per approfondire ulteriormente le capacità basate sull'IA, Lenovo IT Assist espande le funzionalità di LDO con assistenza basata su cloud, offrendo monitoraggio in tempo reale, consigli sulle prestazioni e ottimizzazioni automatiche del sistema.

L'assistente Lenovo AI Now, lanciato inizialmente a novembre 2024, continua a evolversi con nuove funzionalità che migliorano l'esperienza lavorativa quotidiana. Tra le innovazioni presentate al MWC, la possibilità di utilizzare smartphone Motorola compatibili per controllare il PC e l'impiego di modelli di azione di grandi dimensioni (LAM) per gestire attività complesse come la prenotazione di biglietti o il recruitment. La finestra mini AI Now aggiornata completa queste nuove funzionalità, che saranno disponibili per il download entro la fine dell'anno.

Un nuovo paradigma per il lavoro ibrido

Come sottolineato da Eric Yu, SVP di SMB e Commercial Product Center del Lenovo Intelligent Devices Group, "l'intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il modo in cui le aziende operano" e Lenovo è in prima linea nel fornire "soluzioni più intelligenti, più sicure e più adattabili che consentano ai professionisti di oggi di evolversi rapidamente nei nuovi luoghi di lavoro". Il portfolio in continua espansione di dispositivi e soluzioni IT integrate con l'intelligenza artificiale aiuta le organizzazioni a sfruttare la potenza dell'IA in un mondo professionale in rapida evoluzione.

I nuovi dispositivi Lenovo saranno disponibili in Europa a partire dalla primavera 2025, con prezzi che partono da 499€ (IVA esclusa) per il ThinkPad E16 Gen 3, fino a 2999€ (IVA esclusa) per il ThinkBook 16p Gen 6. Il ThinkPad X13 Gen 6 sarà disponibile da giugno 2025 a partire da 1399€, mentre il ThinkPad T14s 2-in-1 arriverà sul mercato nello stesso periodo con un prezzo base di 1649€.