TikTok come leva per la ripartenza

Quello dei viaggi e del turismo è sicuramente uno dei settori che nel 2020 è stato travolto dalle restrizioni dovute ai vari lockdown. Ma com’è possibile utilizzare i social network per riuscire a “mettere una pezza” a questa situazione e dare un’ulteriore spinta al proprio business?

A parlarci dell’argomento, in questa puntata di Imprenditori in Video con Manabe Repici, è Marco Messina. Marco è CEO di Joinbed, una società che si fonda sul turismo basato sulle esperienze, ed esperto di vendita diretta.

Marco Messina è inoltre possessore di un profilo TikTok seguitissimo, dove con la sua Hospaccatogang conta oltre 400mila follower. Una community forte e unita, che condivide la passione per i viaggi e la voglia di fare nuove esperienze.

Grazie alla sua esperienza in materia, Marco Messina ci parla dell’importanza di TikTok per un’azienda e di come sia possibile creare una community attiva e in grado di rivelarsi una fonte di vantaggio competitivo.

L’importanza di un account TikTok e come gestirlo

Marco Messina è un esperto di vendita diretta e si occupa di formare venditori e manger che devono gestire reti commerciali. Marco, come dichiarato a Manabe Repici, è inoltre il fondatore della startup Joinbed, con cui promuove vacanze con esperienza, in cui si va ad esempio da un pescatore a pescare o in frantoio a vedere come si fa l’olio.

Una startup in rampa di lancio, ma che, a causa del Covid-19, ha subito un forte rallentamento, con l’ultima prenotazione che risale addirittura allo scorso 14 febbraio. Ma come può un’azienda del settore turistico reagire a una situazione del genere?

La risposta di Marco prende il nome di TikTok. Con l’avvento del lockdown, Marco Messina ha infatti deciso di prendere in mano la comunicazione della propria società e di cominciare a fare contenuti sui social network sia di valore che di intrattenimento. In tale modo riesce a spiegare concetti con esempi e ironia, creando così valore ed empatia nei propri seguaci.

Attività che lo hanno portato a raggiungere quasi mezzo milione di follower su TikTok, con le persone che cominciano ora a riconoscerlo per strada. Numeri che si rivelano importantissimi anche lato business, visto che gli permettono di vendere meglio la propria attività e approcciarsi con più facilità ad altre imprese.

Ma com’è possibile creare un contenuto di successo su TikTok? Il consiglio di Marco Messina è quello di strutturarlo in quattro differenti fasi:

Introduzione, in cui ci si fa riconoscere nei primi secondi;

Piccola storia, parte centrale in cui si fa un breve storytelling;

Conclusione, con un motto e una formula standard;

Call to Action finale, per convertire.

Un altro consiglio che Marco Messina ha dato durante Imprenditori in Video è poi quello di partire su TikTok, ma collegarci poi account su altri social network, come gruppi di Telegram o di Facebook.

Partire da TikTok è particolarmente consigliato perché si tratta di un social meritocratico in cui tutti possono dire la propria. Esiste poi un hashtag in particolare, #imparacontiktok, che permette di creare con successo contenuti di valore per i propri follower.

Un modo per coltivare la propria community è poi quella di creare sempre nuovi format di interazione. Marco Messina ha ad esempio dato il via a il “segui, segui”, un appuntamento giornaliero in cui invita tramite una diretta i propri follower a seguirsi a vicenda.

Un format seguitissimo, in grado di creare empatia, divertimento e anche valore per quelli che sono i propri follower. Fan di cui considera poi molto anche i commenti: rispondere a essi è infatti un ottimo modo per fargli sentire ancor più inclusi all’interno della community.

Puntare sulle persone

Ma, consolidata la bontà della scelta di usare i social network, quali sono gli altri consigli che un manager dovrebbe seguire per dare una spinta in più alle proprie aziende? Il punto principale, come dichiarato da Marco Messina a Manabe Repici, è quello di puntare sulle persone e dare loro delle opportunità di crescita.

Circondarsi di collaboratori di livello e vogliosi di crescere è infatti la chiave per ottenere sempre di più e portare a un livello successivo la propria impresa. Si tratta, secondo Marco Messina, del segreto per uscire da ogni situazione e dare una spinta ulteriore al proprio business.

Non mollare quindi mai e dedicarsi con costanza e dedizione alla propria attività. Nessuno nasce infatti imparato e per risollevarsi bisogna solo lavorare più duro e dare alle persone di successo l’opportunità di diventare tali.