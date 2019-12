TILT annuncia la terza edizione della missione italiana al CES 2020

TILT, The Italian Lab for Technology, ha annunciato la terza edizione di “Made in Italy – the Art of Technology”, la missione italiana di imprese innovative al CES di Las Vegas, in programma dal 7 al 10 gennaio.

La missione è co-organizzata con ICE-ITA, Italian Trade Agency – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che la patrocina dalla prima edizione per offrire alle nuove eccellenze del nostro Paese l’opportunità di presentarsi a livello internazionale.

Made in Italy – the Art of Technology” è nata nel 2018 dai fondatori di TILT, Teorema Engineering e Area Science Park, affinché l’Italia fosse rappresentata al CES al pari di altre nazioni europee.

Nel corso del tempo, l’iniziativa ha portato risultati molto positivi riscuotendo l’attenzione e l’interesse di investitori globali, media, esperti, analisti, manager, imprenditori internazionali e startup stesse. Quest’anno l’eccellenza italiana è rappresentata da un team di startup ancora più numeroso del passato, con oltre 50 realtà di diversi settori.

Tra questi, una novità fondamentale: due cluster dedicati all’imprenditoria femminile, rappresentata da 13 startup, e alle tecnologie Green, con 7 startup.

Come l’anno scorso, TILT ha offerto alle startup selezionate un percorso di formazione, TILT Academy, con workshop su temi e discipline fondamentali per la presenza al CES e per prepararsi a incontrare investitori internazionali.

Al CES 2020, ogni startup presenterà la propria storia, l’idea creativa, i progetti in definizione e le prospettive future. Più in generale, gli incontri, coordinati da TILT e ICE-ITA, creano una piattaforma di relazione e dialogo tra i protagonisti della missione italiana e i professionisti internazionali.

«L’innovazione tecnologica crea uno sviluppo esponenziale: da un lato, questa missione è un’opportunità di crescita per startup che altrimenti resterebbero isolate; dall’altro, la cultura dell’innovazione che l’ecosistema TILT ha creato in questi anni ha prodotto nuovi stimoli e nuove idee» ha detto Michele Balbi, Presidente di TILT.

«Imprenditoria femminile e innovazione in ambito Green sono temi urgenti che meritano un’attenzione concreta. Riteniamo che il Consumer Electronics Show di Las Vegas sia il contesto ideale per presentare le nostre nuove eccellenze in questi ambiti».

La missione italiana è supportata da enti privati, soggetti istituzionali e attori di primo piano dell’ecosistema dell’innovazione. Per il 2020, è stata avviata la collaborazione con Cariplo Factory, l’hub di innovazione creato nel 2016 da Fondazione Cariplo.