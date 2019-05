Unravel raccoglie 35 milioni di dollari per ottimizzare le app sul cloud

Unravel ha annunciato di aver raccolto 35 milioni di dollari in un finanziamento guidato da Point72 Ventures, con la partecipazione di Harmony Partners, Menlo Ventures, GGV Capital e M12 (Microsoft Ventures). La scorta arriva dopo un giro di 15 milioni di dollari nel gennaio 2018 e uno di 7 milioni di dollari nel settembre del 2016, […]

Unravel ha annunciato di aver raccolto 35 milioni di dollari in un finanziamento guidato da Point72 Ventures, con la partecipazione di Harmony Partners, Menlo Ventures, GGV Capital e M12 (Microsoft Ventures). La scorta arriva dopo un giro di 15 milioni di dollari nel gennaio 2018 e uno di 7 milioni di dollari nel settembre del 2016, il che porta il totale di Unravel a 37,2 milioni di dollari raccolti in circa tre anni. L’obiettivo? Sostenere lo sviluppo di app che si basino sui big data.

“Ogni compagnia sta diventando un’azienda che produce dati, con la necessità di ottenere il valore reale da questo ammontare di informazioni, utilizzando tecnologie come Spark, Kafka e NoSQL” – ha affermato il gruppo – “stiamo facendo in modo che queste tecnologie siano facili da utilizzare e performanti, in modo che le società possano fare affidamento su di esse. Collaboriamo con i clienti attraverso il loro percorso dati e li aiutiamo a eseguire con successo applicazioni su vari sistemi, sia in locale che nel cloud”.

Unravel vanta una solida API che si integra con vari motori di lavoro, sistemi di messaggistica e soluzioni DevOps come Spark, Kafka, Hadoop, Tez, Slack, Pagerdubut, Apache HBase e altro ancora, per fornire avvisi proattivi sui degradi imprevisti delle prestazioni. E per i clienti che passano al cloud, Unravel dispone di un ampio set di strumenti di migrazione che identificano le app, rivelano la stagionalità e l’ora ideale per sfruttare i migliori prezzi dei servizi e misurano le prestazioni di base pre e post vendita.

“I CIO della nostra rete ci hanno raccontato tante storie di strumenti di monitoraggio delle applicazioni tradizionali che non funzionano in un contesto di dati di grandi dimensioni, perché questi sono stati progettati per il mondo del passato. E non abbiamo solo questo problema da terze parti, lo abbiamo notato, nelle sue prime valenza, anche a Point72” – ha detto Matthew Granade, chief market intelligence officer di Point72 – “questa nuova architettura richiede un prodotto diverso, costruito da zero per concentrarsi sulle sfide uniche poste dalle applicazioni Big Data. Unravel è pronto a catturare questo emergente mercato APM di grandi dimensioni”.

Gli attuali clienti di Unravel includono: Kaiser Permanente, Autodesk, YP.com, Adobe, Deutsche Bank, Wayfair e Neustar, oltre a start-up software, servizi finanziari, compagnie aeree, supermercati, gruppi di telecomunicazioni multinazionali e fornitori di servizi e banche globali.